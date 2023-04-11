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Kötü ter kokusuna meydan okuyan 5 inanılmaz besin. Parfümlere gerek kalmayacak

Kötü ter kokusuna meydan okuyan besin listesi belli oldu. Bu besin listesiyle birlikte parfümlere gerek kalmayacağı bildirildi.

Haber Giriş: 11 Nisan 2023 Salı - 15:47
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Kötü ter kokusuna meydan okuyan 5 inanılmaz besin

Kötü ter kokusuna meydan okuyan 5 inanılmaz besin. Parfümlere gerek kalmayacak
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Ensonhaber’de yer alan habere göre; Bazı yiyeceklerin vücutta kötü kokulara neden olduğunu ve bazı yiyeceklerin ise kötü kokuları önlediğini biliyor muydunuz?

Parfüm ve deodorantlara boşuna para vermeyin.

İşte kötü kokuları önleyen 5 mucizevi besin…

Çemen otu

Çemen otu tohumları ve yaprakları, vücudunuzdaki toksinleri yok edebilen koku önleyici özellikler içerir.

Yeşilçay

Yeşil çay ağız kokusunu, vücut kokusunu ve ayakların kötü kokmasını önlemeye yardımcı olabilecek antioksidan özellikler içerir.

Yapraklı sebzeler

Lahana ve ıspanak gibi yeşil yapraklı sebzeler, kokuya neden olan bileşikleri nötralize eden yüksek seviyede klorofil içerir.

Turunçgiller

Limon ve portakal gibi turunçgiller, vücudunuzda koku oluşturan bakterilerin büyümesini azaltabilecek toksin birikimini azaltmaya yardımcı olabilir.

Kakule

Yemeğinize kakule eklemek sadece lezzetini arttırmakla kalmaz, aynı zamanda doğal bir koku da katar.

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