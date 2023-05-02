İşte şeker hastalığının bitkisel tedavisi

Editör: Naim Arıoğlu

Şeker hastalığından mustaripseniz bu bitkisel çözümleri denemekte yarar var. İşte ayrıntılar…

Şeker hastalığı ve bitkisel tedavisi için, enginar yaprakları, Ceviz yaprakları ve maydanoz karıştırılarak kaynatıldıktan sonra günde 1 su bardağı içilebilir.

Şeker hastalığı ve bitkisel tedavisi için, ıspanak, enginar, taze fasulye, karnıbahar ve yer elması tüketilmelidir. Salatalık şekeri dengeler ve karaciğeri serinletir. Bol bol salatalık tüketin.

Şeker hastalığı ve bitkisel tedavisi için, mersin yaprağı, böğürtlen yaprağı ve ısırgan yaprağı karıştırıp kaynatın ve günde 3 su bardağı kadar için. Hindiba ve ayrık kökü karışımını kaynatın ve günde 1 su bardağı kadar için.

Çörek otu, misvak, sinameki ve kekik karışımı kaynatılır ve günde 3 su bardağı kadar içilebilir.

Şeker hastalığı ve bitkisel tedavisi için, ekşi yoğut ile birlikte cacık tüketilebilir. Ekşi nar, dağ eriği yani çakal eriği ve limon tüketilmelidir.

Şeker hastalığı ve bitkisel tedavisi için, kekik ve zeytin yapraklarını eş miktarda karıştın v tıpkı ıhlamur kaynatır gibi hazırlayarak gün içerisinde 3 su bardağı kadar içmeye özen gösterin. Bu kür şeker hastalığına iyi gelir. Bu kür uygulanırken bazı şeker hastalarında şeker yükselir ve ardından inişe geçmektedir. Bu yüzden kullanmayı bırakmadan devam etmelisiniz.