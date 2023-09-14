İşte Tarık Akan'ın denize sıfır yazlık evi. Pencereleri kapıları kapalı dalga sesleri bile hüzünlü

Tam 7 yıl önce aramızdan ayrılan Türk sinemasının ünlü oyuncusu Tarık Akan'ın ölüm haberinin ardından geçtiğimiz senelerde Bodrum'daki evine akın eden sevenleri, Akan'ın balkonuna çok sevdiği begonvil çiçeklerini bırakmıştı.

Instagram’da ‘dünyayikesif’ adlı sayfada Tarık Akan’ın yazlık evinin görüntüleri paylaşıldı.

Sayfa editörü ilk önce evin terk edildiğini ve kendi haline bırakıldığını ifade etmişti. Daha sonra bir düzeltme metni paylaşılarak şu ifadeler kullanıldı: Tarık Akan’ın Bodrum’daki yazlık evi. Ev terk edilmiş değilmiş ailesi gelip kalıyormuş. Yanlış bilgi almışım. Yanlış bilgi verdiğim için özür diliyorum.