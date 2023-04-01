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İşte Trabzonspor'un pilot takımı imza töreni

Trabzonspor ile 1461 Trabzonspor, pilot takım anlaşması yapacak. Detaylar belli oldu.

Haber Giriş: 1 Nisan 2023 Cumartesi - 15:02
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İşte Trabzonspor'un pilot takımı imza töreni detayları

İşte Trabzonspor'un pilot takımı imza töreni
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Trabzonspor'dan basın mensuplarına yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Değerli Basın Mensuplarının Bilgisine

Kamuoyuna duyuru

Trabzonsporumuz ile 1461 Trabzon FK arasında Pilot Takım Uygulamaları kapsamında işbirliği anlaşması 1 Nisan 2023 Cumartesi günü saat 15.00’te imzalanacaktır.

Şenol Güneş Kompleksi Akyazı Stadyumu'ndaki imza törenine Başkanımız Ertuğrul Doğan ve 1461 Trabzon FK Başkanı Celil Hekimoğlu ile iki kulübün yönetim kurulu üyeleri katılacaktır.

İmza töreni basına açık olarak gerçekleştirilecektir.

Tarih : 1 Nisan 2023 Cumartesi
Saat  : 15.00
Yer   : Akyazı Şenol Güneş Kompleksi Yönetim Kurulu Odası (2.Kat)

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