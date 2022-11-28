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  • İşte Türkiye'yi en güzel anlatan karikatür: Herkes dümenin peşinde. Kürek neden kimsenin aklına gelmiyor?

İşte Türkiye'yi en güzel anlatan karikatür: Herkes dümenin peşinde. Kürek neden kimsenin aklına gelmiyor?

Rus ressam ve karikatürist Aleksey Viktorovich Merinov tarafından çizilen bir karikatür Türkçe karşılığı ile paylaşıldı. Çizim sosyal medyada gündem oldu.

Haber Giriş: 28 Kasım 2022 Pazartesi - 17:02
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İşte Türkiye'yi en güzel anlatan karikatür: Hiç kimsenin kürek almak aklına mı gelmedi

İşte Türkiye'yi en güzel anlatan karikatür: Herkes dümenin peşinde. Kürek neden kimsenin aklına gelmiyor?
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Rus ressam ve karikatürist Aleksey Viktorovich Merinov tarafından çizilen bir karikatürün konuşma balonu Türkçeye çevrilerek yayımlandı. 

Çizimde 1 kayık ve elinde dümen olan 4 kişi yer alıyor. Kayığın içindeki 1 kişi dışında kalan 3 kişiye "Hiç kimsenin kürek almak aklına mı gelmedi" diyor. 

"Herkesin aklı fikri dümende." gibi çok notlarla paylaşılan çizim, yönetme hırsı içindeki idarecilerin, yönetim mekanizmasını nasıl işlevsiz hale getirildiğini mizah yoluyla gözler önüne serdi. Binlerce beğeni ve yorum alan karikatür, Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik çıkmazın da yansıması olarak görüldü.

AKILLARA ERDOĞAN'IN SÖZLERİ GELDİ

Çizim akıllara Erdoğan'ın sık sık kullandığı "Aynı gemideyiz" söylemini getirdi. Geçen 22 Ağustos'ta Kabine Toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Ekonomi ile ilgili bütün kurumlarımız sorumluluklarını yerine getirmektedir. Önümüzdeki yılın ilk ayları itibari ile hayat pahalılığı ile mücadele daha ileriye götürülecek. Vatandaşlarımızdan sadece sabır ve destek istiyoruz...

Vatandaşlarımızdan ve iş dünyamızdan tek ricam, kendi ülkelerine ve kendi paralarına güvenmeleri. Hepimiz aynı gemideyiz. Gemi hızla yol alırsa kazanan hepimiz olacağız. Su alırsak hepimiz boğulacağız. Tasarrufları kendi paramızda yaparken döviz ve altın gibi alternatiflerdeki kazanımlara karşı koruyacak her türlü mekanizmayı oluşturduk. Artık hiç kimsenin parasının değerinden endişe ederek dövize ve altına yönelmesi için sebep kalmamıştır." demişti.

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Msc
28.11.2022 17:17
İktidar muhalefet kamu çalışanları kürek olmazsa dümen kontrol altına alınamaz. Aklınızı başınıza alın  
 
Tozanlı
28.11.2022 17:10
Biliyorsunuz dümen bizde birkaç anlam taşır..her ikiside ne acıdır ki uyuyor...özlemle seçimi bekliyoruz..  
 
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