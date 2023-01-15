Gol atmaya annesinin karnında başladı: İşte Valencia gerçeği

Fenerbahçe Gaziantep'te öldü öldü dirildi ama Ekvatorlu yıldızı Enner Valencia'nın iki golüyle 3 puanı kurtardı.

Valencia'nın çok ilginç bir yaşam öyküsü var.

Yıldız futbolcu 4 Kasım 1989'da Ekvator'un en fakir bölgelerinden Esmeraldas'ın San Lorenzo kantonundaki Ricaurte mahallesinde dünyaya geldi. Annesi Dona Bolivia Lastra, babası ise Remberto Valencia'ydı.

10 kardeştiler ve çok yoksullardı.

Baba Remberto, San Lorenzo sokaklarında inek sütü satarak ailesini geçindiriyor, Valencia da çalıştıkları çiftlikte ineklerden süt sağıyordu.

Daha o yaşlarda yerde gördüğü her şeyi tekmeliyordu.

Öyle ki, annesi Dona bir röportajda Valencia'ya hamileyken karnında sık sık tekme attığını söylemişti.

Valencia boş zamanlarda futbola merak sarsa da, oynayacak bir futbol topu yoktu.

Babasının bezlerden yaptığı topa benzer bir yuvarlakla oynamaya başladı.

Mahalle maçlarında hep sahasının en golcü futbolcusuydu.

Okul yaşamına başladığında ilk antrenörü Mauricio Coello, Valencia'yı hep takımının ilk isimlerinden biri olarak gördü.

Kısa süre sonra gol atma yeteneği meyvelerini verdi ve 2008'de yerel bir futbol akademisi olan Caribe Junior tarafından denemelere çağrıldı.

Caribe Junior, Ekvador futbolunda en iyi takımlardan biri değildi, ancak her zaman genç oyuncuları ülkedeki büyük takımlara hazırlayan bir kulütü.

Enner Valencia, Caribe Junior'ın gençl takımında gol atmaya devam etti. Akademide geçirdiği iki yıl içinde, top üzerindeki yetenekleri ülke genelinde ilgi görmeye başladı.

Kısa bir süre sonra ülkenin en önemli takımlarından Sport Emelec kulübüne transfer oldu.

İki yıl sonra da Milli Takıma çağrıldı.

Bir yıl sonra da Meksika'nın Pachuca takımının formasını giydi.

Ancak, kendisine yönelik ırkçı tavırdan dolayı Meksika'da mutlu olamadı.

2014 yılında 15 milyon Euro karşılığında West Ham'a transfer oldu.

İngiltere'de parlayıp para kazanmaya başlayınca ülkesindeki mafyanın da hedefi oldu.

SİLAHLI ÇETE FİDYE İÇİN KIZ KARDEŞİNİ KAÇIRDI.

Valencia West Ham'da oynarken kız kardeşi Erci, Ekvadorlu silahlı bir çete tarafından kaçırıldı.

Kaçıranlar Valencia'dan 1.5 milyon sterlin fidye istediler.

Ancak Ekvator güvenlik güçleri Valencia'nın kardeşi Erci'yi Esmeraldas vilayetindeki ormanlık alanda bulup kurtarmayı başardılar.



Kapsamlı bir soruşturmanın ardından, 6 çete üyesi tutuklandı.

Valencia 2014 Dünya Kupası'nda müthiş bir yükseliş elde etti. Ekvador'un İsviçre'ye karşı oynadığı açılış maçında gol attı. Ardından Honduras'a iki, Bolivya'ya da bir gol atarak turnuvanın kahramanlarından biri oldu.

İki sezon sonra Everton forması giyen Valencia, burada talihsiz bir olay yaşadı.

POLİS MAÇI BASTI,

VALENCİA'YI TUTUKLADI

Ekvatorlu yıldız o günlerde ilk eşi

Sinthyia Pinargote'den boşanmış ve nafaka vermeyi kabul etmemişti.

Mahkemenin tutuklama kararından sonra polis golcü futbolcuyu takibe aldı.

Valencia tutuklanmamak için bir maçta

sakatlık numarası yaptı. Ancak ambulansla stadyumdan terk ederken gözaltına alındı. Kısa sürede sorun çözülünce serbest kaldı.

Valencia Sinthyia Pinargote'den boşandıktan sonra

Sharon Escobar ile evlendi ve mutlu bir birliktelik yaşıyor. Dört çocukları var.Beira, Amelia , Annali ve David.



Valencia tipik bir akrep burcu ve ailesine çok düşkün.

Futbol dışı zamanlarını çocuklarıyla zaman geçirmekten büyük mutluluk duyuyor.

Bir zaman süt sağarak yoksul ailesinin bütçesine yardım eden Valencia, futboldaki başarısıyla şimdi milyon dolarlar kazanıyor.

Ekvador'da yaşayan ortalama bir insanın Enner Valencia'nın Fenerbahçe'deki haftalık maaşını kazanması için 33 yıl 11 aya ihtiyacı var.

Kaynak: Lifebogger