İşte yandaş medyanın seçim sonuçları için attığı başlıklar. İktidar yanlısı medya seçim sonuçlarını üzerine almadı

İşte yandaş medyanın seçim sonuçları için attığı başlıklar. İktidar yanlısı medya seçim sonuçlarını üzerine almadı
Kaynak: Tele1
Dün yapılan Mahalli İdareler seçimlerine CHP damga vurdu. Birçok belediyenin el değiştirdiği ve AKP’nin yıllar sonra, ikinci parti olduğu seçimlerinin ardından iktidar medyası, CHP’nin 31 Mart zaferini hedef aldı. Gazetelerin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın söylemlerine yer veren manşetlerinde “kirli ittifak kazandı”, “AK Parti’ye mesaj” gibi ifadeler kullanıldı.
1/10
İşte yandaş medyanın seçim sonuçları için attığı başlıklar. İktidar yanlısı medya seçim sonuçlarını üzerine almadı 1

1. Hürriyet Gazetesi

2/10
İşte yandaş medyanın seçim sonuçları için attığı başlıklar. İktidar yanlısı medya seçim sonuçlarını üzerine almadı 2

2. Yeni Şafak Gazetesi

3/10
İşte yandaş medyanın seçim sonuçları için attığı başlıklar. İktidar yanlısı medya seçim sonuçlarını üzerine almadı 3

3. Türkiye Gazetesi

4/10
İşte yandaş medyanın seçim sonuçları için attığı başlıklar. İktidar yanlısı medya seçim sonuçlarını üzerine almadı 4

4. Sabah Gazetesi

5/10
İşte yandaş medyanın seçim sonuçları için attığı başlıklar. İktidar yanlısı medya seçim sonuçlarını üzerine almadı 5

5. TürkGün Gazetesi

6/10
İşte yandaş medyanın seçim sonuçları için attığı başlıklar. İktidar yanlısı medya seçim sonuçlarını üzerine almadı 6

6. Akşam Gazetesi

7/10
İşte yandaş medyanın seçim sonuçları için attığı başlıklar. İktidar yanlısı medya seçim sonuçlarını üzerine almadı 7

7. Yeni Birlik Gazetesi

8/10
İşte yandaş medyanın seçim sonuçları için attığı başlıklar. İktidar yanlısı medya seçim sonuçlarını üzerine almadı 8

8. Aydınlık Gazetesi

9/10
İşte yandaş medyanın seçim sonuçları için attığı başlıklar. İktidar yanlısı medya seçim sonuçlarını üzerine almadı 9

9. Takvim Gazetesi

10/10
İşte yandaş medyanın seçim sonuçları için attığı başlıklar. İktidar yanlısı medya seçim sonuçlarını üzerine almadı 10

10. Posta Gazetesi

Bunlar da İlginizi Çekebilir
Kassandra bir siyasetçinin öleceği tarihi açıkladı. İstanbul, Ankara, İzmir seçim sonuçlarını bildi. Dehşet bir rüya gördü
Kassandra bir siyasetçinin öleceği tarihi açıkladı. İstanbul, Ankara, İzmir seçim sonuçlarını bildi. Dehşet bir rüya gördü
Ankara'da istinat duvarı çöktü. Bir işçi enkaz altında
Ankara'da istinat duvarı çöktü. Bir işçi enkaz altında
Hücreleri yeniliyor mışıl mışıl uyutuyor. Osmanlı'nın vazgeçilmezi milli bitkinin kilosu şok etti
Hücreleri yeniliyor mışıl mışıl uyutuyor. Osmanlı'nın vazgeçilmezi milli bitkinin kilosu şok etti
Sosyal medyadaki seçim twitleri herkesi gülmekten kırdı geçirdi. AKP'liler bile bir köşede bu twitlere sessizce gülüyor
Sosyal medyadaki seçim twitleri herkesi gülmekten kırdı geçirdi. AKP'liler bile bir köşede bu twitlere sessizce gülüyor
Seçimleri en yakın bilen anket firmaları. Artık her seçimde gözler bu firmalarda olacak
Seçimleri en yakın bilen anket firmaları. Artık her seçimde gözler bu firmalarda olacak
Meteorolojinin haritası kıpkırmızı oldu. Bugün ve yarın için uyarı üstüne uyarı yaptılar
Meteorolojinin haritası kıpkırmızı oldu. Bugün ve yarın için uyarı üstüne uyarı yaptılar