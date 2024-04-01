İşte yandaş medyanın seçim sonuçları için attığı başlıklar. İktidar yanlısı medya seçim sonuçlarını üzerine almadı

Dün yapılan Mahalli İdareler seçimlerine CHP damga vurdu. Birçok belediyenin el değiştirdiği ve AKP’nin yıllar sonra, ikinci parti olduğu seçimlerinin ardından iktidar medyası, CHP’nin 31 Mart zaferini hedef aldı. Gazetelerin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın söylemlerine yer veren manşetlerinde “kirli ittifak kazandı”, “AK Parti’ye mesaj” gibi ifadeler kullanıldı.