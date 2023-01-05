Z kuşağı anketi açıklandı. AKP’de herkes Z kuşağı anketine baktı

ORC Araştırma tarafından Z kuşağı olarak tabir edilen gençlerle yapılan anketin sonuçları paylaşıldı.

2023 yılının haziran ayında yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde kulislerde hareketli günler yaşanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumhur İttifakı’nın adayı olduğunu açıklarken, Millet İttifakı’nın adayı ise henüz belirsizliğini koruyor.

Başta CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere tüm muhalefet liderleri ise aday gösterecekleri ismi, seçim tarihinin belli olmasından sonra açıklayacaklarını belirtiyor. Anket şirketleri ise hem isimler hem de partiler üzerinden çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Son olarak ORC Araştırma, Z kuşağı olarak bilinen 2000 yılı ve sonrasında doğanlar arasında bir anket gerçekleştirdi. 22-27 Aralık tarihleri arasında 1550 kişi ile yapılan çalışmada Z kuşağı temsilcilerine “Bu pazar seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz?” sorusu yöneltildi.

ORC’nin anketinde çıkan sonuçlar şu şekilde:

CHP : 21.7

İYİ PARTİ: 17,4

Kararsız: 15,1

AKP: 13,9

MHP: 7,4

HDP: 5,5

TDP: 5,3

Zafer Partisi: 3,6

Gelecek Partisi: 3,3

DEVA Partisi: 3

Yeniden Refah Partisi: 1,7

Diğer. 2,1