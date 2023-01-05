61 şehirde 55 bin seçmenle yapıldı. Son anketten 2 partiye kötü haber

Gazete Duvar'ın haberine göre, HBS Araştırma ve Danışmanlık Şirketi'nin aralık ayında 61 ilde yaptığı ankete 55 bin kişi katıldı.

Ankette "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" diye soruldu.

Anket sonucuna göre, partilerin oy oranları şöyle oldu:

AKP yüzde 29,1

CHP yüzde 23,8

İYİ Parti yüzde 19,6

HDP yüzde 9,8

MHP yüzde 5,9

Diğer yüzde 6,1

Kararsız yüzde 5,7