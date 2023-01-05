5 Ocak 2023 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • 61 şehirde 55 bin seçmenle yapıldı. Son anketten 2 partiye kötü haber

61 şehirde 55 bin seçmenle yapıldı. Son anketten 2 partiye kötü haber

HBS Araştırma ve Danışmanlık Şirketi'nin aralık ayında yaptığı anket sonucuna göre AKP yüzde 30’una altında, MHP baraj altında kalıyor.

Haber Giriş: 5 Ocak 2023 Perşembe - 16:32
Takip Et

Son anketten 2 partiye kötü haber

61 şehirde 55 bin seçmenle yapıldı. Son anketten 2 partiye kötü haber
+
Aa
-

Gazete Duvar'ın haberine göre, HBS Araştırma ve Danışmanlık Şirketi'nin aralık ayında 61 ilde yaptığı ankete 55 bin kişi katıldı. 

Ankette "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" diye soruldu.

Anket sonucuna göre, partilerin oy oranları şöyle oldu:

AKP yüzde 29,1
CHP yüzde 23,8
İYİ Parti yüzde 19,6
HDP yüzde  9,8
MHP yüzde  5,9
Diğer yüzde 6,1
Kararsız yüzde 5,7

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Ataman K.
5.01.2023 18:01
65-35 Cumhur İttifakı gümledi. Giderayak yeni iktidarı zora düşürecek ne varsa yapmasından anla. Kaybedeceğini biliyor.  
 
DOĞRUSU
5.01.2023 17:58
(iha togg.hastaneler)... olduda ne oldu.etsut,elektrik, doğalgaz,dolar yuro,enflasyon,market fiyatları düştü de cebimiz paramı doldu..  
 
Adalet adalet
5.01.2023 17:50
Iyi partinin mükemmel kadroları var. Hepsi uzman yetişmiş devlet adami, millet bunlari görür tanırsa o zaman, Allah yürü ya kulum der inşaallah!... ıyi parti 1 numara olur inşallah  
 
TÜM YORUMLAR (21)
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿3 gün 3 gecedir aynı ismi gördü. Kassandra Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayını açıkladı
1
﻿3 gün 3 gecedir aynı ismi gördü. Kassandra Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayını açıkladı
﻿3 gün 3 gecedir aynı ismi gördü. Kassandra Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayını açıkladı
﻿Kar yağışı için İstanbul'a tarih verildi
2
﻿Kar yağışı için İstanbul'a tarih verildi
﻿Kar yağışı için İstanbul'a tarih verildi
﻿10 bin çalışanı olan Türkiye'nin dev inşaat firmasının iflası istendi
3
﻿10 bin çalışanı olan Türkiye'nin dev inşaat firmasının iflası istendi
﻿10 bin çalışanı olan Türkiye'nin dev inşaat firmasının iflası istendi
﻿İmamoğlu'na Galatasaray maçında bakın ne diye bağırdılar
4
﻿İmamoğlu'na Galatasaray maçında bakın ne diye bağırdılar
﻿İmamoğlu'na Galatasaray maçında bakın ne diye bağırdılar
﻿Fed'in tutanaklarında faiz indirimi detayı
5
﻿Fed'in tutanaklarında faiz indirimi detayı
﻿Fed'in tutanaklarında faiz indirimi detayı
﻿Resmi Gazete'de yayımlandı. Poşet kullanımı tarih oluyor
6
﻿Resmi Gazete'de yayımlandı. Poşet kullanımı tarih oluyor
﻿Resmi Gazete'de yayımlandı. Poşet kullanımı tarih oluyor
﻿Okan Buruk'tan hakemlerle ilgili flaş iddialar
7
﻿Okan Buruk'tan hakemlerle ilgili flaş iddialar
﻿Okan Buruk'tan hakemlerle ilgili flaş iddialar
﻿Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı
﻿Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı
﻿Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı
﻿Kokain tacirlerine baskın
﻿Kokain tacirlerine baskın
﻿Kokain tacirlerine baskın
﻿Kursiyer takla attı eğitmen kaçtı
﻿Kursiyer takla attı eğitmen kaçtı
﻿Kursiyer takla attı eğitmen kaçtı
﻿Define avcıları açtıkları tünelin içinde yakalandı 
﻿Define avcıları açtıkları tünelin içinde yakalandı 
﻿Define avcıları açtıkları tünelin içinde yakalandı 
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.