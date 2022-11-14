14 Kasım 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Sağlık
  • >
  • Depresyon sandığınız aslında zatürre olabilir. İşte zatürreye karşı 8 etkili öneri

Depresyon sandığınız aslında zatürre olabilir. İşte zatürreye karşı 8 etkili öneri

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Süha Alzafer, zatürreye karşı 8 kuralı anlattı.

Haber Giriş: 14 Kasım 2022 Pazartesi - 13:32
Takip Et

İşte zatürreye karşı 8 etkili öneri. Depresyon sandığınız aslında zatürre olabilir

Depresyon sandığınız aslında zatürre olabilir. İşte zatürreye karşı 8 etkili öneri
+
Aa
-

Habertürk’te yer alan habere göre; Zatürre günümüzde erken tanı ve tedaviyle vücutta hasar bırakmadan geçebildiği bildirildi. Ancak bebekler, küçük çocuklar, bağışıklık sistemi düşük olanlar ve ileri yaştaki kişilerde tedavide gecikildiğinde ciddi solunum sorunlarına neden olabilir, hatta hayatı tehdit edebiliyor. Peki, zatürreden korunmak için nelere dikkat edilmeli? İşte öneriler...

DEPRESYON DEĞİL ‘ZATÜRRE’ OLABİLİR

Zatürre belirtileri soğuk algınlığı ve grip hastalıklarıyla ortak belirtilere sahip olsa da, genellikle daha uzun devam ettiği bildirildi. Öksürük ile sarı, yeşil, paslı ve bazen kanlı balgam çıkarma, göğüs ağrısı, ateş, titreme, halsizlik, iştahsızlık ile baş ağrısı, zatürrenin başlıca belirtilerini oluşturuyor.

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Süha Alzafer, bu yakınmalara bulantı, kusma, ishal ve karın ağrısının da eşlik edebileceğini belirterek, “Ayrıca özellikle ileri yaştaki hastalarda bu belirtilerin hiçbirinin olmayabileceği unutulmamalı. Zatürre bazen sadece kişilik değişikliği veya depresyon belirtileriyle bile sinyal verebiliyor” ifadelerini kullandı.

ZATÜRREYE KARŞI 8 ETKİLİ ÖNERİ

Dr. Alzafer, zatürreden korunma yöntemlerini şu şekilde açıkladı: 

Maskesiz olmaz: Kapalı ve kalabalık ortamlarda maske kullanmayı asla ihmal etmeyin. Zira maske zatürre mikroplarına maruziyeti azaltıyor. Maskenizi 6-8 saatten uzun süre kullanmamanız da çok önemli.

Aşınızı yaptırın: Özellikle altta yatan kronik hastalığı olan kişilerin 55 yaşından ve sağlıklı olan kişilerin 65 yaşından itibaren pnömokok aşısı yaptırmaları tavsiye ediliyor. Daha erken yaşta olup zatürre geçirenlerde de zatürre aşısı öneriliyor. 5-10 yıl koruyucu olabilen zatürre aşısını yılın her döneminde yaptırabilirsiniz. Dolaylı olarak zatürreden koruması nedeniyle grip aşısının da her yıl yaptırılması tavsiye ediliyor.

Ellerinizi sık sık yıkayın: Mikropların bulaşmalarını önlediği için zatürreden korunmada elleri sık sık yıkamak da büyük önem taşıyor. Özellikle toplu bulunulan ortamlarda bir yere dokunduktan sonra ve yemeklerden önce ellerinizi en az 20 saniye boyunca sabunla yıkamayı alışkanlık edinin.

Kapalı ortamlarda bulunmayın: Solunum yoluyla kolayca bulaşabildiği için kapalı ortamlarda mümkün olduğunca bulunmayın. Eğer bulunmak zorundaysanız maskenizi mutlaka kullanın.
Odayı sık sık havalandırın: Bulunduğunuz ortamdaki mikrop miktarının azalmasını sağlayacağı için odanızı her gün en az 3 kez olacak şekilde 15’er dakika havalandırın. Dikkat etmeniz gereken bir başka nokta da, klimaların temizliği olmalı.

Sağlıklı beslenin, düzenli uyuyun: Bağışıklık sisteminizin güçlü olması için dengeli ve düzenli beslenin, uyku düzeninize dikkat edin.

Sigara ve alkolden uzak durun: Bağışıklık sistemini baskılayıcı etkileri nedeniyle sigara ve alkolden kaçının.
Bol bol su için: Burun ve ağız bölgesine ulaşan mikroplar kuru zeminlere daha kolay yerleşebiliyorlar. Bu nedenle her gün 2-2.5 litre suyu gün içine dağıtarak tüketmeye özen gösterin.

İstirahat ve bol sıvı önemli

Zatürre tanısı konulduğunda öncelikle tedavinin hastanede yatarak mı, yoksa ev ortamında mı gerçekleştirileceğine karar veriliyor. Bu kararda hastalığın ağırlık derecesi, fizik muayene bulguları, röntgendeki yaygınlık derecesi, altta yatan başka bir hastalığın varlığı ve hastanın yaşı gibi kriterler göz önüne alınıyor.

Dr. Alzafer, hastaneye yatırılan hastalarda damardan antibiyotik tedavisi uygulandığını belirterek, tedavi sürecini şöyle anlatıyor: “Antibiyotiğin yanı sıra sıvı takviyesi, ağrı kesici ve ateş düşürücü ilaçlar ile balgam söktürücü ilaçlar

veriliyor. Bazen hastanın yoğun bakım koşullarında tedavisi de gerekebiliyor. Ev ortamında tedavi edilen hastalarda da yine aynı tedavi uygulanıyor. İstirahat etmek ve bol su içmek de hastalığın geçmesini hızlandırıyor.”

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Cemal Enginyurt’tan zehir gibi açıklama. Sedat Peker’i etiketleyerek paylaştı
1
﻿Cemal Enginyurt’tan zehir gibi açıklama. Sedat Peker’i etiketleyerek paylaştı
﻿Cemal Enginyurt’tan zehir gibi açıklama. Sedat Peker’i etiketleyerek paylaştı
﻿İstiklal Caddesi'nde terör saldırısı gerçekleşti. İş dünyasından saldırıya sert tepki geldi
2
﻿İstiklal Caddesi'nde terör saldırısı gerçekleşti. İş dünyasından saldırıya sert tepki geldi
﻿İstiklal Caddesi'nde terör saldırısı gerçekleşti. İş dünyasından saldırıya sert tepki geldi
﻿Akşener'den İstiklal Caddesi'ndeki patlamaya ilişkin açıklama
3
﻿Akşener'den İstiklal Caddesi'ndeki patlamaya ilişkin açıklama
﻿Akşener'den İstiklal Caddesi'ndeki patlamaya ilişkin açıklama
﻿Adalet Bakanı, İstiklal'deki terör saldırısının ayrıntılarını anlattı. Bir kadın bankta 45 dakika kadar oturuyor
4
﻿Adalet Bakanı, İstiklal'deki terör saldırısının ayrıntılarını anlattı. Bir kadın bankta 45 dakika kadar oturuyor
﻿Adalet Bakanı, İstiklal'deki terör saldırısının ayrıntılarını anlattı. Bir kadın bankta 45 dakika kadar oturuyor
﻿Sedat Peker'in kaos açıklamaları gündem oldu. Halk düşmanı teröristlerin kanlı saldırısından sonra Sedat Peker'in o videosu tıklanma rekoru kırdı
5
﻿Sedat Peker'in kaos açıklamaları gündem oldu. Halk düşmanı teröristlerin kanlı saldırısından sonra Sedat Peker'in o videosu tıklanma rekoru kırdı
﻿Sedat Peker'in kaos açıklamaları gündem oldu. Halk düşmanı teröristlerin kanlı saldırısından sonra Sedat Peker'in o videosu tıklanma rekoru kırdı
﻿Şişhane'de silah sesleri. İstiklal Caddesi'nde patlama sonrası
6
﻿Şişhane'de silah sesleri. İstiklal Caddesi'nde patlama sonrası
﻿Şişhane'de silah sesleri. İstiklal Caddesi'nde patlama sonrası
﻿İstiklal Caddesi'nde patlama kameraya böyle yansıdı
7
﻿İstiklal Caddesi'nde patlama kameraya böyle yansıdı
﻿İstiklal Caddesi'nde patlama kameraya böyle yansıdı
﻿Havadaki küçük parçacıklar kalp krizine neden oluyor
﻿Havadaki küçük parçacıklar kalp krizine neden oluyor
﻿Havadaki küçük parçacıklar kalp krizine neden oluyor
﻿Hakeme 10 kişi birden saldırdı. Amatör maçta rezalet
﻿Hakeme 10 kişi birden saldırdı. Amatör maçta rezalet
﻿Hakeme 10 kişi birden saldırdı. Amatör maçta rezalet
﻿Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak statlarda ilginç detaylar
﻿Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak statlarda ilginç detaylar
﻿Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak statlarda ilginç detaylar
﻿Galatasaray 2 yıldızıyla vedaşalıyor
﻿Galatasaray 2 yıldızıyla vedaşalıyor
﻿Galatasaray 2 yıldızıyla vedaşalıyor
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.