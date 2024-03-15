İşten kovulma anını gizlice kaydetti. Paylaşınca ortalık karıştı

Sosyal medya platformlarının günlük hayatımızda genişçe bir yer kaplaması ile beraber mahremiyet alanları da bir hayli daraldı, iki kişi arasında konuşulanlar bile bir anda milyonlarca insanın önüne birkaç saniye içerisinde düşebiliyor.

Amerika’da bir teknoloji şirketinde çalışan Brittany Pietsch, TikTok hesabından, işten çıkarılma anlarını paylaştı. Kovulma anlarını daha önceden açısını ayarladığı cep telefonuna kaydeden Pietsch, İnsan Kaynaklarının kendisini gerçek kovma nedenini açıklamadığını ifade etti.

Paylaşım sonrasında viral olan video, Britanny Pietsch’in de ünlü olmasına vesile oldu. Ünlü gazetelerden The Wall Street Journal’e de röportaj veren Pietsch, "Bunu paylaştığım için pişman değilim. İnsanlardan bana 'Keşke ben de senin gibi kendimi savunabilseydim' diyen çok sayıda mesaj aldım" ifadelerini kullandı.

İşten çıkartılma anını paylaştığı için pişman olmadığını dile getiren Pietsch, "Size şunu söyleyeyim, bir şirketin beni nasıl kovduğunu gösteren bir video paylaştığım için veya neden işten çıkarıldığıma dair sorular sorduğum için beni işe almak istemeyen bir şirket asla çalışmak isteyeceğim bir şirket değildir" şeklinde konuştu.