İstifa eden Belediye Başkanı kararını değiştirdi

İpek, yaptığı yazılı açıklamada, partisinin aday göstermesi üzerine 31 Mart 2024’teki Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Kızıltepe Belediye Başkanı seçildiğini hatırlatarak, gerek partinin ön seçim sürecinde gerekse de belediye başkanlığı döneminde şahsına yönelik saldırılar ve yıpratma girişimleri ile karşılaştığını belirtti.

"KENDİMİ KORUYACAK BİR YERDE DURACAĞIM"

Zeyni İpek, “Şahsım üzerinden yapılan ama partimizi ve partimizin yerel temsiliyetini hedef alan bu saldırıları büyük bir şok ve üzüntüyle karşıladım. Tüm sorumluluğu üstlenerek partimi, ailemi ve kendimi koruyacak bir yerde duracağım. İlk günden itibaren şahsımı hedef alan bu saldırı girişimine karşı hukuksal mücadelemi sürdüreceğim ve bana karşı bu komployu kuranlarla parti hukuku içerisinde hesaplaşacağım,” ifadelerini kullandı.

"BİR ARKADAŞIMIZA DEVREDİYORUM"

İpek, 8 Ağustos’ta yaptığı açıklamayla partisinden istifa ettiğini duyurduğunu ancak bu kararından vazgeçtiğini belirterek, “İçine düştüğüm bu durumu partime, bana ve aileme karşı bir saldırı dalgasına dönüştürmeye çalışan çevrelerin etkisiyle oluşan ağır duygusal ortamda yaptığım 'istifa açıklaması’nın partinin başlattığı disiplin sürecine saygısızlık olduğunun farkındayım. Bu yüzden yaptığım iç muhasebe sonucu bu kararımı resmileştirmedim. Tüm bu yaşananlardan dolayı hem şahsımın hem partimin hem de sorumluluğunu aldığım temsiliyetin daha fazla tartışma konusu olmaması adına ve hakkımda başlatılan disiplin soruşturmasının sağlıklı yürütülmesi için bu süre boyunca Kızıltepe Belediye Başkanlığı vekaletimi meclis içerisinden belirlenecek bir arkadaşımıza devrediyorum" dedi.