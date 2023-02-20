﻿İstifa neyimiz olur?

Deprem ve sonrasında yaşananlarla ilgili bir kişinin bile istifa etmemiş olması, 'onurlu insan' arayan kimimizi çok şaşırtıyor…

Zaten bizde 'istifa hakkı' tedavülden kalkalı çok olmuş, onun yerine 'görevden af isteme' gelmişti!.. Çünkü istifa, çoğunlukla onurlu insanların işidir… Köprü yapılırken çelik halat koptuğu için intihar eden Japon mühendis, ar damarı kopmuş o 'af isteyenler'den ve bugün hiçbir şey yaşanmamış gibi olayların soğumasını bekleyenlerden çok çok daha büyük insandı…

Bu konudaki örneklerin, daha önce kaleme aldığım pasajlarla tekrar altını çizmek istiyorum:

Bize ne kadar da yabancı bir kavram 'istifa' değil mi? Pamukova ve Çorlu tren facialarından, Soma'dan, Şile faciasından, Diyarbakır-Bingöl kara yolunun teröristler tarafından bir ay kapalı tutulmasından, Aladağ kurs yangınından, Karaman'daki toplu tecavüzden ve onlarca örnekten bir tek istifa çıkmadı... Kiminde yüzsüzlük, kiminde 'fıtrat', kiminde torpil, koruma ve kapatma duygusu yetişti imdada!..

"Ahlâkını değil, ilmini alalım" tekerlemesinin muhatabı Batı'da öyle mi? Mona Sahlin… İsveçli Sosyal Demokrat siyasetçi… Devlet harcamalarında kullanılması için kendisine verilen kredi kartıyla yanlışlıkla çikolata alır… Konu duyulur, maliye müfettişleri inceleme başlatır… Mona Sahlin, olayı mahkemeye taşır… Mahkemede masumluğu ispatlanır… Ama Sahlin 'onur dersi'ni vermiştir bile…

Ukrayna'da bir askerî uçak, gösteri yaparken seyircilerin üzerine düştü… Kazanın ardından Savunma Bakanı derhal istifa etti…

Birleşmiş Milletler adına Mali'de görev yapan Hollandalı askerlerden ikisi bir havan topunun yanlışlıkla patlaması sonucu öldü… Hollanda Savunma Bakanı Hennis, sorumluluğu üstlendi ve istifa etti…

400 yıl önce yapılan bir köprü çöktü diye Portekiz Altyapı Bakanı, 15 turistin öldüğü tekne faciasından sonra Makedonya Ulaştırma Bakanı istifa etti… Gerekçe 'etik sebepler ve soruşturmanın selameti' içindi…

Bir kasabada otobüsün şarampole yuvarlanması sonucu 17 Bulgar vatandaşı ölmüştü... İddiaya göre, o yolun yapım ve bakımını üstlenen şirketler kalitesiz malzeme kullanmışlardı...

Olay üzerine Ulaştırma Bakanı Moskovski, Bölgesel Geliştirme Bakanı Nankov ve İçişleri Bakanı Radev "Soruşturmaya katkı sağlamak istediklerini ve Başbakan'ın talimatıyla siyasî sorumluluğu aldıklarını" ifade ederek istifa ettiler...

Alışveriş merkezinin çatısı çökünce Letonya Başbakanı Dombrovskis "Başbakansam, ben de sorumluyum" diyerek istifa etti… 2020 Olimpiyat Oyunları için inşa edilen stadyumun maliyetinde öngörülemeyen artış olunca Japonya Spor ve Eğitim Bakanı Shimomura istifa etti…

Deprem ve tsunaminin ardından nükleer kriz çıkmış ve dönemin Japonya Başbakanı Naoto Kan da istifa etmişti…

Japonya zaten kategori dışı... Yargılandığı bir dâvâda beraat etmesine rağmen 'halkı yeterince ikna edemediği için' istifa eden Tokyo Valisi gibi adamların ülkesiyle ne işimiz olur bizim!..

Feribot faciasından sonra Başbakan Hong-woon'un istifa ettiği Güney Kore de bize uymaz!..

Suud'da bile Mina'daki faciadan sonra aralarında Hac Bakanı, Mekke Belediye Başkanı ve Emniyet Müdürü olmak üzere birçok görevli ya istifa etmek zorunda kalmış ya da görevden alınmıştı...

Suud da mı fazla geldi? O zaman Mısır'dan örnek verelim... Trenle okul otobüsü çarpışmış, olayda 47 kişi ölmüştü... Mısır Ulaştırma Bakanı Raşid el Mateeni, "Ulan trenin makinisti sanki ben miydim, niye sorumluluk alayım" diye mazeretler aramadan, hiç düşünmeden istifa etmişti...

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Dünyadan örnek bulmakta hiç zorlanmıyoruz, keşke bizde 'onurlu insan' arayıp bulmakta da zorlamasak!..