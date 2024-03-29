İstinye park satıldı. Hisselerinin tamamını satın aldılar

Orjin ve Doğuş gruplarının ortaklığı ile 2007 yılında faaliyete başlayan İstinyePark İstanbul Alışveriş Merkezi'nin yüzde 58 payına sahip olan Orjin Gayrimenkul Grubu, yüzde 42 paya sahip olan Doğuş Turizm Sağlık Yatırımları Şirketi'nin hisselerinin de tamamını satın alarak İstinyePark İstanbul Alışveriş Merkezi'nin tamamının tek sahibi konumuna geldi.

Orjin Gayrimenkul Grubu, böylelikle 2021 yılında açtığı İstinyePark İzmir AVM'nin ardından İstinyePark İstanbul AVM'nin hisselerinin de tamamını aldı.

Orjin Gayrimenkul Grubu, sahibi konumunda olduğu İstinyePark Alışveriş Merkezleri'nin yanı sıra, ofis binaları, oteller, cadde mağazaları, lojistik ve üretim tesisleri ile Türkiye'nin en büyük ticari gayrimenkul portföylerinden birisi.

Orjin Grup Eş Başkanları Zafer Kurşun ve Zafer Yıldırım, imza töreni esnasında yaptıkları konuşmada, İstinyePark markasının bilinirliğinin Türkiye’nin sınırlarını aştığını, her yıl dünyanın dört bir köşesinden milyonlarca yabancı turisti ağırladığını, İstinyePark İstanbul ve İstinyePark İzmir alışveriş merkezlerinin konseptleri ve marka karmaları açısından tüm ziyaretçilerin beğenisini ve takdirini kazandığını vurguladılar.

GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI’NA DÖNÜŞECEK

Eş Başkanlar tarafından yapılan açıklamada, İstinyePark İstanbul'da devam eden yenileme projesi doğrultusunda Haziran ayında yeni restoranların, kafelerin ve mağazaların faaliyete geçeceğini, bu sayede ziyaretçilere yeni lezzetler ve deneyim alanları sunacaklarını belirttiler. İkili, bundan sonraki hedeflerinin ise İstinyePark'ı bir Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'na dönüştürerek halka arz etmek olduğunu ifade ettiler.