Bursa'nın ünlü AVM'si satıldı. 100 bin metrekare üzerine kuruluydu

CarrefourSa, Bursa’nın Nilüfer ilçesinde bulunuyor ve konum olarak herkesin ulaşabileceği bir noktada yer alıyor. 2001 yılında açılan bu alışveriş merkezi, 60 bin metrekare kiralanabilir alanı ile oldukça geniş bir alana sahip.

Ancak artık bu alanın kullanımı değişecek. CarrefourSa Alışveriş Merkezi yıkılacak ve yerine otel, rezidans ve alışveriş merkezi inşa edilecek. Yeni inşaatın ne zaman başlayacağı ve CarrefourSa’nın yıkılma tarihi, devir teslim süreci ile netleşecek.

Bu büyük gayrimenkul satışı, Türkiye’nin en büyüklerinden biri olarak kayıtlara geçecek. İzmir Yolu’na cephesi bulunan Bursa’nın en değerli arazisi artık Atış Yapı’nın sahibi olmuş durumda. Bu gelişme, Bursa’nın ticari ve yapısal dönüşümünde önemli bir adım olarak değerlendirilebilir.