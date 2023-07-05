İsveç Başbakanı Kristersson Beyaz Saray'da

ABD Başkanı Joe Biden ile İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Beyaz Saray’da bir araya geldi.



ABD Başkanı Joe Biden ile İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, ABD'nin başkenti Washigton DC’de bulunan Beyaz Saray’da bir araya geldi. Görüşme öncesi iki lider kameraların karşısına geçerek açıklamalarda bulundu. Biden yaptığı açıklamada, ABD'nin İsveç'in NATO'ya katılımına verdiği desteği yineleyerek, İsveç’in NATO’ya üyeliğini sabırsızlıkla beklediğini aktardı. Kristersson ise daveti için Biden'a teşekkür ederek, İsveç'in NATO üyeliğine verdiği desteği "çok takdir ettiğini" söyledi.



İsveç ve Finlandiya, geçtiğimiz yıl Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından NATO'ya üyelik başvurusu yapma kararı almış, Finlandiya'nın üyelik süreci geçtiğimiz nisan ayında tamamlanmıştı. Macaristan ve Türkiye, İsveç'in NATO üyeliğine ise henüz onay vermedi. İsveç, Türkiye ve NATO, 11-12 Temmuz’da Litvanya’nın başkenti Vilnius’ta yapılacak NATO Zirvesi öncesi İsveç’in NATO üyeliğini görüşmek üzere yarın Belçika’nın başkenti Brüksel'de bir araya gelecek.