İsveç, Kur'an-ı Kerim’e saldıran Momika'nın oturma iznini uzatmadı

İsveç Göçmenlik Bürosu (Migrationsverket) Sözcüsü Jesper Tengroth, İsveç’te Kur'an-ı Kerim’e yönelik çirkin saldırılarıyla tanınan Iraklı Salwan Momika'nın oturma izninin uzatılmadığını belirtti.

KAYNAK: İHA
İsveç, Kur'an-ı Kerim’e saldıran Momika'nın oturma iznini uzatmadı

Momika’nın oturma izninin süresi gelecek yıl 16 Nisan'da dolacak ve İsveç'i terk etmesi gerekecek.
İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakarak düzenlediği provokatif eylemlerle bilinen Irak asıllı Salwan Momika, İsveç’ten sınır dışı edilecek. İsveç Göçmenlik Bürosu (Migrationsverket) Sözcüsü Jesper Tengroth yaptığı açıklamada, Momika'nın oturma izninin uzatılmadığını belirterek, kararın dün verildiğini bunun da Momika’nın statüsünün, oturma izninin iptal edilmesi ve sınır dışı edilmesi gerektiği anlamına geldiğini söyledi.

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Tengroth, Momika’nın önceki oturma izni başvurusunda koruma ihtiyacını gerekçelendirirken "yanlış bilgi" verdiğini ve bu nedenle oturma izninin uzatılmadığını aktararak, "Bilginin neden veya nasıl yanlış olduğu konusuna girmek istemiyorum çünkü bu gizlilik kapsamındadır" dedi.

“İSVEÇ'İ TERK ETMEMESİ HALİNDE 5 YIL SÜREYLE İSVEÇ'E GİRİŞİ YASAKLANACAK”

Momika’nın oturma izninin süresi gelecek yıl 16 Nisan'da dolduğunda İsveç'i terk etmesi gerekiyor ve İsveç'i terk etmemesi halinde 5 yıl süreyle İsveç'e girişi yasaklanacak. Söz konusu yasak Romanya, Bulgaristan ve Hırvatistan'ın yanı sıra diğer Schengen ülkelerinde de geçerli olacak.

“İTİRAZ EDECEĞİM”

Karara itiraz etmesi beklenen Momika, "İsveç'te yaşayıp ölmek istiyorum. Göçmen Bürosu'nun kararı hayatımı riske atıyor. İtiraz edeceğim. Göçmen Dairesi'nin siyasi baskı altında olduğundan şüpheleniyorum” dedi.

Momika, 2018'de Irak'tan İsveç'e kaçmış ve 2021'de 3 yıllık oturma izni almıştı. Momika, Kur'an-ı Kerim’e yönelik çirkin saldırılarıyla gündem olmuştu.

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