İsveç'in Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

İsveç'in Stockholm kentinde tarihi belediye binası önünde toplanan bir grup YPG/PKK destekçisi, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a benzetilen bir kuklayı, binanın önündeki direğe astı.

Yaşanan gelişmenin ardından İsveç'in Ankara Büyükelçisi Staffan Herrström Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, büyükelçiye Erdoğan'ı hedef alan maket olayıyla ilgili Türkiye'nin tepkisi iletildi.

''İĞRENÇLİKTİR''

Öte yandan İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, olaya "iğrenç" nitelendirmesiyle tepki gösterdi.

Billström, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Halk tarafından seçilmiş bir devlet başkanını, belediye binası önünde asıyormuş gibi tasvir etmek iğrençliktir" ifadelerini kullandı.