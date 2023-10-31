İsveç'te feribot karaya oturdu. Petrol sızıntısı başladı

İsveç açıklarında Alman şirket TT-Line tarafından işletilen “Marco Polo” adlı feribot yeniden petrol sızdırmaya başladı. İlk olarak ülkenin güneyindeki Karlshamn kenti yakınlarında 22 Ekim’de karaya oturan feribot, seferine devam etmiş ancak 5 kilometre uzaklıkta tekrar karaya oturmuştu.

Yeniden karaya oturması sonucu hasar alan feribottaki 75 kişi güvenli bir şekilde hızlıca tahliye edilmişti. Horvik’te mahsur kalan feribottan sızmaya başlayan büyük miktardaki petrol kıyıya ulaşmış ve temizlik çalışması başlatılmıştı. Ancak feribotun Pazar günü kötü hava koşulları nedeniyle sürüklenmesi sonucu yeniden petrol sızıntısı başladı.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamaya göre petrol, denizde 5 kilometrelik bir alana yayıldı ve bölgeden şu ana kadar yaklaşık 25 metreküp petrol ve atık çıkarıldı. Sızan petrolün çevre felaketine yol açmasından endişe edilirken, sızıntı nedeniyle birçok kuş da telef oldu.

İsveç Sahil Güvenlik yetkilisi Tobias Bogholt düzenlediği basın toplantısında, “Önceliğimiz, kazadan kaynaklanan sızıntıyı azaltmak ve daha fazla sızıntı yaşanmasını engellemektir” dedi. Petrolün tamamen temizlenmesinin bir yıl kadar sürebileceği belirtiliyor.

Cuma günü feribotun kaptanı ile bir görevli "dikkatsizlik" gerekçesiyle para cezasına çarptırılmıştı.