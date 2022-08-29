Denizde panik: Yolcu gemisi alev aldı

Dünyanın en sakin ve huzurlu ülkelerinden biri olarak lanse edilen İsveç haftaya korkunç bir olayla başladı…

Baltık Denizi’nde İsveç’in Gotska Sandon bölgesi açıklarında yaklaşık 300 yolcunun olduğu bir arabalı vapurda bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Uluslararası haber ajanslarının “son dakika” ibaresiyle servis ettiği olaya yetkililer müdahale etmeye devam ediyor.

İsveç Denizcilik Yönetimi Sözcüsü Jonas Franzen, olay yerine 3 helikopter ve 7 kurtarma gemisinin gönderildiğini duyurdu.

Yangının nasıl başladığı açıklanmadı. İsveç’in çok okunan gazetelerinden Expressen, yangın ihbarının yerel saatle 12.38’de geldiğini aktarırken, yangının gemideki bir araçta başladığı ve kısa sürede yayıldığını duyurdu.

Franzen, büyük çaplı bir kurtarma çalışmasının başlatıldığını belirtirken yangında ölen ya da yaralanan olup olmadığına dair bir açıklama ise yapılmadı.

Yangının çıktığı geminin ait olduğu Stena Line şirketinin sözcüsü Stefan Elfström ise, “Bize yangının genişliğinin sınırlı olduğuna dair bilgi geldi ve şu an ekiplerin çalışması devam ediyor. Kimsenin yaralandığına dair haber gelmedi ve şu an bilgileri inceliyoruz” açıklamasını yaptı.