Kırşehir'de 23 kaçak göçmen yakalandı

Kırşehir'de polis ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik bir çalışma gerçekleştirdi ve Kayseri-Ankara kara yolunda seyreden iki minibüsü durdurdu.

Araçlarda yapılan kontrollerde, ülkeye yasa dışı yollarla giriş yaptığı tespit edilen 23 Suriye uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenlere aracılık ettiği belirlenen 3 şüpheli de gözaltına alındı.

Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından sınır dışı edilmek üzere Kayseri Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Gözaltına alınan 3 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.