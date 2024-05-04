Kırşehir'de 23 kaçak göçmen yakalandı

Kaynak: AA
Kırşehir'de 23 kaçak göçmen yakalandı
Kırşehir'de iki minibüste, yasa dışı yollarla ülkeye girdiği belirlenen 23 düzensiz göçmen yakalandı, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kırşehir'de polis ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik bir çalışma gerçekleştirdi ve Kayseri-Ankara kara yolunda seyreden iki minibüsü durdurdu.

Araçlarda yapılan kontrollerde, ülkeye yasa dışı yollarla giriş yaptığı tespit edilen 23 Suriye uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenlere aracılık ettiği belirlenen 3 şüpheli de gözaltına alındı.

Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından sınır dışı edilmek üzere Kayseri Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Gözaltına alınan 3 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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