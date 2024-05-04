Acun Ilıcalı amcasının cenazesine neden katılmadı

AKP eski Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı'nın da ağabeyi olan Gürbüz Ilıcalı'nın cenazesi, yakınları tarafından Kent Mezarlığı morgundan alınarak Kocaeli’nin İzmit ilçesindeki Tarihi Fevziye Cami’sine getirildi.

Ilıcalı'nın cenazesi, cuma vakti İl Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Başiskele ilçesinde yer alan aile mezarlığında defnedildi.

Cenaze töreninde konuşma yapan Mustafa Ilıcalı, ağabeyinin çok yardımsever biri olduğunu ve çevresi tarafından çok sevildiğini belirterek, kendilerini yalnız bırakmayan katılımcılara teşekkür etti.

AKP’LİLER AKIN ETTİ

Gürbüz Ilıcalı’nın cenaze törenine AKP’den de yoğun katılım vardı.

AKP Kocaeli Milletvekili Sadettin Hülagü, AKP Erzurum Milletvekili Selami Altınok, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AKP MKYK üyesi İlyas Şeker, eski bakanlar Osman Pepe ve Fikri Işık, AKP Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu katıldı.

ACUN ILICALI ÇELENK GÖNDERDİ

Ünlü iş insanı Acun Ilıcalı ise cenazeye katılmadı. Ilıcalı’nın cenaze törenine çelenk gönderdiği görüldü.