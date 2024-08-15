İsveç'te yaşayan bir Türk 6 saat çalışarak kazandığı parayla aldıklarını paylaştı. Türkiye'de yarısını bile alamazsınız

Düzenleme: Serhat Ağa
İsveç'te yaşayan bir Türk 6 saat çalışarak kazandığı parayla aldıklarını paylaştı. Türkiye'de yarısını bile alamazsınız

İsveç’te yaşayan bir Türk vatandaşın sadece 6 saat 15 dakika çalışarak marketten satın aldığı masa dolusu malzemeleri görenlerin gözleri büyüdü. Videoyu izleyenler “Türkiye’de yarısını bile alamazsınız" yorumunda bulundu.

Türkiye’nin son yıllarda içinden çıkamadığı enflasyon sarmalı nedeni ile Türk Lirasının alım gücü son yılların en düşük değerine geriledi.

Bununla beraber döviz kurundaki oynaklık nedeni ile her ne kadar enflasyonda düşüş aşamasına geçildiği yönünde ifadeler kullanılsa bile temel gıda ürünleri başta olmak üzere A’dan Z’ye her ürüne zam geldi.

Sosyal medyada çokça konuşulan bu konu üzerine bir de yurt dışındaki gurbetçilerin çektikleri videolar liranın değeri hakkındaki yorumları daha da perçinleyecek duruma gelmiş oldu.

Son olarak İsveç’te yaşayan bir gurbetçi bir günde sadece 6 saat 15 dakika çalışarak marketten satın aldığı ürünleri fişi ile beraber kayda aldı.

Aldığı ürünleri bir masaya toplayan şahıs litrelerce sütten kilolarca tereyağına, atıştırmalık ürünlerden çeşitli yiyeceklere kadar satın aldığı her şeyi masaya dizdi.

Videonun sonunda ise satın aldığı ürünlerin gerçek olduğunu kanıtlamak için fişi gösterdi. Çektiği videoyu sosyal medya hesabından paylaşan şahıs insanlara bu konu hakkında neler düşündüğünü de sordu.

YORUM YAĞDI

İsveçli şahsın söz konusu videosu sosyal medyada viral oldu. Şahsın paylaştığı videoya yüzlerce kullanıcı yorumda bulundu. İsveç’te alınan ürünlerin Türkiye’de alınmış olsa fiyatının çoktan binli rakamları bulacağına dair birçok yorum bulunurken sadece 6 saatte çalışılarak alınan ürünlerin Türkiye’de yarısının bile alınamayacağından bahsedildi.

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