İşverenlerin maaş zammı anketi ortaya çıktı. Çalışanlar bu haber size

Şirketlere insan kaynakları çözümleri üreten Randstad, ocak ve şubat aylarında yapılan ve Türkiye'deki çeşitli iş kollarından 630 işverenin katıldığı anketin sonuçlarını, “2024 İK Trendleri ve Ücret Raporu” olarak yayımladı.

ŞİRKETLERİN %83’Ü, 2024 YILINDA ÇALIŞANLARINA %40 İLA %50 ORANINDA ZAM VERMEYİ HEDEFLİYOR

Randstad'ın yaptığı ankette, enflasyon sebebiyle artan iş maliyetleri 2024’ün en büyük zorluğu olarak ortaya çıkarken, ankete katılan şirketlerin %83’ü, 2024 yılında çalışanlarına %40 ila %50 oranında daha yüksek maaş vermeyi hedefliyor.

Yayınlanan raporda, şirketlerin mevcut ekonomik ortama nasıl adapte oldukları, şirketlerin karşılaştığı zorluklar ve bu zorluklarla başa çıkma planları ile yapay zeka konularına ayrıcalık verildi.

EN BÜYÜK ZORLUK ARTAN İŞ MALİYETLERİ

Ankete katılan kurumların %74’ünün 2024 yılında beklediği en büyük zorluk, enflasyon sebebiyle artan iş maliyetleri olurken, kurumların %49’u ise artan iş maliyetleri sebebiyle verimliliği garantilemenin zor olacağını düşünüyor. İş gelişimi ve satış noktasında ise kurumların %48’i hacimlerin artmasını beklerken, %11’lik kesim satış ve hacimlerin düşeceğini düşünüyor.

İŞE ALIMDA BT/TEKNOLOJİ VE MÜHENDİSLİK ADAYLARI BULMAKTA ZORLANILIYOR

Katılımcıların en uygun adayları bulmakta zorlandığı departmanlarda anket sonuçlarına yansıdı. %83 oranla BT/Teknoloji 1. sırada yer alırken, %70 oranla Mühendislik ve üçüncü sırada %63’le Tedarik Zinciri departmanlarına aday bulmak işverenleri zorluyor.

Kurumların %75'i, işe alımın ilk basamağı olan doğru adayı seçme konusunda kariyer ve iş ilanı sitelerinden yararlanacak.

KURUMLARDA YAN HAK ORANI YÜKSELDİ

Çalışanlarını kaybetmemek adına yemek kartı, sağlık sigortası gibi bilinen yan hakların yanında; cep telefonu tahsisi, yol ücreti, otopark kullanımı, emeklilik planı gibi farklı finansal haklar da veren kurumların %78'i 2023'de yemek kartı verirken bu oran 2024'de %82 oranına yükseldi. Özel sağlık sigortası yapan kurumlarında oranı geçtiğimiz yıl %59’dan bu yıl artan özel sağlık sigorta maliyetlerine rağmen ortalama%71’e seviyesine yükseldi. Yayınlanan raporda, sıralamayı %71 ile cep telefonu verilmesi, %70 ile de yol ücreti takip ediyor.

ZORLUKLARIN BAŞINDA YAPAY ZEKAYLA ÇALIŞACAK NİTELİKLİ PERSONEL EKSİKLİĞİ GELİYOR

Yayınlann raporda, yapay zeka kullanım zorluklarının ilk sırasında %57 ile yapay zekayla çalışacak nitelikli personel eksikliği yer alırken, ikinci sırada %50’yle veri güvenliği dikkat çekmekte ve %45’le yapay zekayı uygulama ve çalıştırmanın yüksek maliyetli olması belirtiliyor.