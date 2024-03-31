Son seçimi nokta atışı bilen anket şirketi saat 17:00’de sonuçları açıkladı! İşte İstanbul, İzmir ve Ankara’da kazananlar

Kaynak: Haber Merkezi
Son seçimi nokta atışı bilen anket şirketi saat 17:00’de sonuçları açıkladı! İşte İstanbul, İzmir ve Ankara’da kazananlar
Son seçimleri bilen BETİMAR Araştırma Şirketi sandıklar kapanır kapanmaz resmi hesaplarından saat 17:00’de İstanbul, İzmir ve Ankara ile ilgili sonuçları paylaştı. İstanbul’u İmamoğlu ve Ankara’yı Yavaş büyük farkla kazanırken İzmir’i ise Cemil Tugay’ın az farkla kazandığı görüldü.

BETİMAR Araştırma Şirketi, geçtiğimiz yıl Mayıs ayındaki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin Erdoğan’ın Kılıçdaroğlu’na karşı kazanacağını bilmişti.

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BETİMAR bu kez anketi yayınlamak için seçim gününü bekledi. Saat 17:00’de oy verme işlemi biter bitmez resmi hesaplardan İstanbul, İzmir ve Ankara’yla ilgili yaptıkları anket sonuçlarını paylaştı.

Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul’da yüzde 48, Mansur Yavaş’ın yüzde 61 ve Cemil Tugay yüzde 40’la kazandığı görüldü.

“BU SAATLERDE YAYINLANAN ANKETLERİN HİÇBİR BİLİMSEL GEÇERLİLİĞİ VE GÜVENLİĞİ YOKTUR”

BETİMAR’ın anketiyle ilgili AKP’den açıklama geldi. AKP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, “Seçimler demokrasi şölenleridir. Ancak, bir kısım anketlerle bu şölene gölge düşürmek isteyen art niyetli insanların olduğu gözükmektedir. Bugün ve özellikle bu saatlerde yayınlanan anketlerin hiçbir bilimsel geçerliliği ve güvenliği yoktur. Bu sebeple, bu anketlere ve yayınlara itibar edilmemesi özellikle rica olunur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerini kullandı.

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İşte BETİMAR’ın yaptığı İstanbul, Ankara ve İzmir anketinin sonuçları:

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