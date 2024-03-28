Ankara için anket şirketinden flaş açıklama. 'Bu kadar fark olmaz diye tekrar kontrol ediyoruz'

Kaynak: KISA DALGA
Ankara için anket şirketinden flaş açıklama. 'Bu kadar fark olmaz diye tekrar kontrol ediyoruz'
Ankara'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı yarışı Turgut Altınok ve Mansur Yavaş arasında çekişmeli bir şekilde devam ederken, Asal Araştırma Şirketi'nin direktörü Adem Belede, Ankara'da iki ismin arasındaki farkın çok olduğunu ve sonuca inanmayarak ikinci kez kontrol ettiklerini söyledi.

31 Mart Yerel Seçimlerine 3 gün kala anket şirketleri son araştırmalar için sıkıca çalışıyor.

Seçimin kritik büyükşehirlerinden olan Ankara'da CHP'nin adayı ve mevcut başkan Mansur Yavaş ile AKP'nin adayı Turgut Altınok arasındaki yarış sürüyor.

Geçtiğimiz seçimde Ankara Büyükşehir Belediyesi, yıllar sonra AKP'den CHP’ye geçmişti.

Ancak iktidara yakınlığıyla bilinen Asal Araştırma Şirketi'nden dikkat çekici bir açıklama geldi.

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"MANSUR YAVAŞ AÇIK ARA FARKLA ÖNDE”

Şirketin direktörü Adem Belede, İstanbul ve Ankara anketlerinde 'ilginç' sonuçlar ortaya çıktığını Ankara'daki açık fark sebebiyle sonuçları ikinci kez kontrol ettiklerini söyledi.

Belede, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada iki büyükşehir için son anketlerini bugün açıklayacaklarını belirtti. "Ankara araştırmamızın kontrollerini yapıyoruz. Mansur Yavaş önde" ve "İstanbul araştırmamızda kontroller yapılıyor. Çünkü ilginç sonuçlar geliyor." şeklinde iki paylaşımda bulundu.

Belede bugün Ankara için şu paylaşımı yaptı:

"Ankara araştırmamızda Mansur Yavaş açık ara farkla önde.. 1.kontrollerimizi yaptık. Bu kadar fark olmaz diye tekrar kontrollerimizi yapıyoruz."

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