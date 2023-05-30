İsviçre ekonomisi ilk çeyrekte beklentilerin üzerinde büyüdü

Credit Suisse'i çevreleyen türbülanstan etkilenen İsviçre ekonomisi, yılın ilk çeyreğinde güçlü iç talep ve artan ihracatın etkisiyle beklentilerin üzerinde büyüdü.

İsviçre ekonomisi ilk çeyrekte beklentilerin üzerinde büyüdü

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; İsviçre Devlet Ekonomi Sekreterliği (SECO), 2023 yılı ilk çeyreğe ilişkin Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) verilerini açıkladı.

Buna göre, İsviçre'de mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH, birinci çeyrekte bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,5 büyüdü.

İlk çeyrekte piyasa beklentisi ekonomide yüzde 0,1'lik büyüme yönündeydi. Geçen yılın ilk çeyreğine göre ise ülkenin GSYH'si yüzde 0,9 arttı.

Birinci çeyrekte özel harcamalar yüzde 0,6, ihracat ise yüzde 4 artış kaydetti.

Mart ayında ABD'de başlayan bankacılık krizinin ardından Avrupa'da da Credit Suisse paniği yaşanmıştı.

İsviçre'nin en büyük bankası UBS, hükümetin desteğiyle kriz yaşayan 167 yıllık Credit Suisseyi 3 milyar franga satın alacağını duyurmuştu.

Credit Suisse'yi çevreleyen türbülanstan etkilenen ülkenin finans sektörü zor durumda kalmıştı.

Öne Çıkanlar
Sinan Oğan ile Süleyman Soylu’nun ortak noktası!
Sinan Oğan ile Süleyman Soylu’nun ortak noktası!
Tayyip Erdoğan'ın uçağının kapısında neler yaşandı? Şerafettin Tilki Rıdvan Dilmen gerçeğini açıkladı
Tayyip Erdoğan'ın uçağının kapısında neler yaşandı? Şerafettin Tilki Rıdvan Dilmen gerçeğini açıkladı
Kılıçdaroğlu'nun seçimi neden kaybettiğini Erman Toroğlu açıkladı
Kılıçdaroğlu'nun seçimi neden kaybettiğini Erman Toroğlu açıkladı
Seçim bitti gözler Resmi Gazete’de yayınlanacak kararlarda. Atanırım diye sevinme ortada kalırım diye üzülme
Seçim bitti gözler Resmi Gazete’de yayınlanacak kararlarda. Atanırım diye sevinme ortada kalırım diye üzülme
Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman? Kızılcık Şerbeti 28. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman? Kızılcık Şerbeti 28. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Yalı Çapkını 35. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman?
Yalı Çapkını 35. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
Seçim sonrası ilk ithalat. Yüzen ahır geldi birileri ellerini ovuşturdu Ekonomi
Seçim sonrası ilk ithalat. Yüzen ahır geldi birileri ellerini ovuşturdu
Tekirdağ ve 5 il için sağanak uyarısı Güncel
Tekirdağ ve 5 il için sağanak uyarısı
Bacakların şişenler, yanma, huzursuzluk, kramp hissedenler dikkat. Uzmanı tehlikeyi açıkladı Sağlık
Bacakların şişenler, yanma, huzursuzluk, kramp hissedenler dikkat. Uzmanı tehlikeyi açıkladı
Otomobile çarpan motosiklet yandı Güncel
Otomobile çarpan motosiklet yandı
YSK sonuçları paylaştı. Partilerin vekil sayıları netleşti Siyaset
YSK sonuçları paylaştı. Partilerin vekil sayıları netleşti
Demet Özdemir’in boşandığı eşi Oğuzhan Koç’un evine neden gittiği ortaya çıktı Magazin
Demet Özdemir’in boşandığı eşi Oğuzhan Koç’un evine neden gittiği ortaya çıktı
İngilizler Erdoğan'ın kazanmasından memnun. Erdoğan'ın kazanmasıyla Avrupa rahat bir nefes aldı dediler Güncel
İngilizler Erdoğan'ın kazanmasından memnun. Erdoğan'ın kazanmasıyla Avrupa rahat bir nefes aldı dediler