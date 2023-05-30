İsviçre ekonomisi ilk çeyrekte beklentilerin üzerinde büyüdü

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; İsviçre Devlet Ekonomi Sekreterliği (SECO), 2023 yılı ilk çeyreğe ilişkin Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) verilerini açıkladı.

Buna göre, İsviçre'de mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH, birinci çeyrekte bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,5 büyüdü.

İlk çeyrekte piyasa beklentisi ekonomide yüzde 0,1'lik büyüme yönündeydi. Geçen yılın ilk çeyreğine göre ise ülkenin GSYH'si yüzde 0,9 arttı.

Birinci çeyrekte özel harcamalar yüzde 0,6, ihracat ise yüzde 4 artış kaydetti.

Mart ayında ABD'de başlayan bankacılık krizinin ardından Avrupa'da da Credit Suisse paniği yaşanmıştı.

İsviçre'nin en büyük bankası UBS, hükümetin desteğiyle kriz yaşayan 167 yıllık Credit Suisseyi 3 milyar franga satın alacağını duyurmuştu.

Credit Suisse'yi çevreleyen türbülanstan etkilenen ülkenin finans sektörü zor durumda kalmıştı.