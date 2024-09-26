İsviçre Merkez Bankası Başkanı’ndan faiz mesajı

İsviçre Merkez Bankası'nın (SNB) faiz oranlarını 25 baz puan indirerek yüzde 1,0'e çekmesi sonrasında Başkan Thomas Jordan bankanın faiz oranlarını tekrar düşürmeye hazır olduğunu belirtti.

Jordan basın toplantısı için hazırladığı açıklamasında, “İsviçre'de enflasyonist baskı yine önemli ölçüde azaldı” ifadelerini kullandı.

Jordan’un açıklamasında “Orta vadede fiyat istikrarını sağlamak için önümüzdeki çeyreklerde SNB politika faizinde daha fazla indirim gerekli hale gelebilir” ifadelerine yer verildi.

Bu hareket, Jordan'ın ay sonunda görevinden ayrılmadan önce SNB başkanı olarak aldığı son faiz kararı oldu.