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Hız sınırı 80 kilometreye düşürülsün önerisi

Avrupa ülkeleri yaşadıkları enerji krizini bir nebze olsun atlatabilmek adına farklı önerilerle vatandaşlarının karşısına çıkıyor. Bu defaki öneri İsviçre'de muhalefette bulunan Yeşil Parti'den geldi.

Haber Giriş: 29 Eylül 2022 Perşembe - 01:53
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İsviçre'de enerji tasarrufu: Hız sınırı 80 kilometreye düşürülsün önerisi

Hız sınırı 80 kilometreye düşürülsün önerisi
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Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş sebebiyle Rusya'ya karşı uygulanan yaptırımlara cevap olarak Rusya, Avrupa'ya doğalgazı tamamen kesti. Bu durum, Avrupa'da enerji maliyetlerini artırdı. Enerji krizini en derinden yaşayan Avrupa ülkeleri, birçok tedbiri uygulamaya koydu. Son olarak İsviçre'den ilginç bir öneri geldi.

Yeşil Parti Başkanı Balthasar Glattli, ülke genelinde enerji tüketimini azaltmak için otoyollarda hız sınırının düşürülmesi gerektiğini belirtti.

"ENERJİ TASARRUFU İÇİN GEREKLİDİR"

Glattli, otoyollarda azami hız sınırının saatte 120 kilometreden 80'e düşürülmesi teklifini hükümete ileterek "Hız sınırının düşürülmesi enerji tasarrufu için gereklidir. Uluslararası Enerji Ajansı da bu fikirde." ifadesini kullandı.

"HAKLARA AYKIRI"

İktidar partilerinden İsviçre Halkın Partisi Milletvekili Thomas Hurter ise Glattli'nin teklifine karşı çıkarak böyle bir uygulamanın sürücü haklarına aykırı olduğunu kaydetti.

İsviçre'de bundan önce hız sınırının düşürülmesine yönelik teklifler de kabul görmemişti.

Eski Ulaştırma Bakanı Simonetta Sommaruga, isteyen sürücünün otoyollarda, trafik akışını engellememek kaydıyla saatte 120 kilometre hızın altında yolculuk yapabileceğini açıklamıştı.

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