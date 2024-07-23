İsviçre'de Fenerbahçe depremi. UEFA şaştı kaldı

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İsviçre'de Fenerbahçe depremi. UEFA şaştı kaldı

Deplasmanda Lugano ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'yi taraftarlar deplasman yasağına rağmen yalnız bırakmadı

Şampiyonlar Ligi 2. Ön eleme turu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe Lugano ile kozlarını paylaşacak.

Karşılaşma bugün TSİ 21.30’da Stockhorn Arena’da oynanacak mücadele öncesi flaş bir iddia ortaya atıldı.

BİLETLERİN ÖNEMLİ BİR KISMINI FENERBAHÇELİLER ALDI

İsviçre basını mücadele için satışa çıkarılan 6 bin biletin önemli bir kısmını gurbetçi Fenerbahçelilerin aldığını iddia etti.

DEPLASMAN YASAĞI VAR

Sarı-lacivertliler geçtiğimiz sezon Avrupa Ligi son 16 turunda Belçika ekibi Union Saint-Gilloise ile deplasmanda oynadığı mücadelede taraftarların sahaya attığı yabancı nesneler, havai fişek yakılması ve stada zarar verilmesi nedeniyle 3 maç deplasman yasağı almıştı.

UEFA etik kurulu deplasman yasağının yanı sıra 80 bin avro para cezası ve statta oluşan hasarın ödenmesine karar vermişti.

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