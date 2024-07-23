Bankaların promosyon yarışı kızıştı. Başvuran emekli 24 bin lira alacak

Bankaların promosyon yarışı kızıştı. Başvuran emekli 24 bin lira alacak
Kaynak: Sabah

SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarına yapılan yüzde 24,73'lük zam sonrasında, emeklilere ek gelir sağlayan banka promosyonları da yükseldi.

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Bankaların promosyon yarışı kızıştı. Başvuran emekli 24 bin lira alacak 1

Zam sonrası promosyonlar için bankalar harekete geçti. İlk hamle kamu bankası Vakıfbank'tan geldi. Vakıfbank, toplamda 24.000 TL'yi bulan 12.000 + 12.000 TL tutarında promosyon sunuyor. İşte yaklaşık 16 milyon emekliyi ilgilendiren güncel promosyon kampanyaları ve 11 bankanın sunduğu promosyonlar...

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Bankaların promosyon yarışı kızıştı. Başvuran emekli 24 bin lira alacak 2

6 aylık enflasyonun yüzde 24,73 olarak açıklanmasının ardından yaklaşık 16 milyon emeklinin maaşları arttı. Maaşlardaki bu artış, bankaların emekli promosyon miktarlarını da artırdı. Yapılan zamlarla bir üst dilime geçen emekliler, daha yüksek promosyon miktarlarından faydalanabilecek.

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Bankaların promosyon yarışı kızıştı. Başvuran emekli 24 bin lira alacak 3

TABAN MAAŞA GÖRE PROMOSYON

Promosyonların alt limitleri, emekli maaşlarına göre 5 bin lira ile 12 bin lira arasında değişiyor. 10.000-14.999 TL arası maaş alan emekliler en az 8 bin lira, 15.000-19.999 TL arası maaş alanlar en az 10 bin lira, 20 bin TL ve üzeri maaş alan emekliler ise en az 12 bin lira promosyon alıyor.

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Bankaların promosyon yarışı kızıştı. Başvuran emekli 24 bin lira alacak 4

3 YIL ŞARTI BULUNUYOR

Bu rakamlar taban ödemeleri gösterirken, özellikle özel bankalar arasındaki rekabet, promosyon ödemelerini 18 bin liranın üzerine çıkardı. Ancak, bankalar bu yüksek promosyonları sunmak için belirli ürünlerinin kullanılması gibi bazı şartlar öne sürüyor. Temel olarak, taban promosyonu almak için emeklilerin maaşlarını aynı bankadan üç yıl boyunca almayı taahhüt etmeleri yeterli oluyor.

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Bankaların promosyon yarışı kızıştı. Başvuran emekli 24 bin lira alacak 5

İŞTE 11 BANKANIN EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYASI

GARANTİ BBVA

Garanti BBVA, emekli maaşlarına göre farklı promosyon avantajları sunuyor. 10.000 TL'ye kadar maaş alan emeklilere 6.250 TL, 10.000 – 15.000 TL arası maaş alanlara 10.000 TL, 15.000 – 20.000 TL arası maaş alanlara 12.500 TL ve 20.000 TL ve üzeri maaş alanlara ise 15.000 TL nakit promosyon sunulmaktadır.

Bu promosyon fırsatından 1 – 31 Temmuz 2024 tarihleri arasında, emekli maaşlarını 3 yıl boyunca Garanti BBVA'dan almayı taahhüt eden müşteriler yararlanabilir.

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Bankaların promosyon yarışı kızıştı. Başvuran emekli 24 bin lira alacak 6

ZİRAAT BANKASI

SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaşlarını Ziraat Bankası aracılığıyla alan vatandaşlar, 12.000 TL'ye kadar emekli promosyon ödemelerinden yararlanma fırsatı elde edebilirler.

Ziraat Bankası, promosyon ödemelerini 3 yıllık peşin olarak gerçekleştiriyor. Banka, müşterilerinin 2022 yılına ait emekli promosyon tutarlarını iade etmeden başvuru yapabileceklerini belirtiyor ve 2024 emekli promosyon ödemeleri yapılırken önceki döneme ait iade tutarlarının da sistem üzerinden otomatik olarak mahsup edildiğini vurguluyor.

Emekli maaşlarını Ziraat Bankası aracılığıyla alan vatandaşların bu promosyon avantajından yararlanabilmeleri için maaş ödemelerini 3 yıl boyunca Ziraat Bankası'ndan alacaklarına dair taahhütte bulunmaları gerekiyor.

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Bankaların promosyon yarışı kızıştı. Başvuran emekli 24 bin lira alacak 7

HALKBANK

Halkbank, emekli maaşını 3 yıl boyunca bankadan almayı taahhüt eden emeklilere 12.000 TL'ye kadar emekli promosyonu sunuyor.

Brüt maaş tutarına göre ödenecek emekli promosyonları şu şekildedir:

- 10.000 TL – 14.999,99 TL arası maaş alan emekliler için 8.000 TL
- 15.000 TL – 19.999,99 TL arası maaş alan emekliler için 10.000 TL
- 20.000 TL ve üzeri maaş alan emekliler için 12.000 TL

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Bankaların promosyon yarışı kızıştı. Başvuran emekli 24 bin lira alacak 8

ING

ING, emekli maaşını bankaya taşıyan müşterilerine 18.000 TL'ye kadar nakit emekli promosyonu sunuyor.

Banka, emekli maaşını ING'ye taşıyan emeklilere maaş tutarına göre koşulsuz olarak 15.000 TL'ye kadar nakit promosyon fırsatı sağlıyor. Ayrıca, Otomatik Fatura Talimatı veren müşterilere 3.000 TL'ye kadar ek nakit promosyon sunarak toplamda 18.000 TL'ye kadar promosyon kazanma imkanı sunuyor. ING, yeni emeklilerin ve EYT ile emekli olanların da bu promosyon fırsatından yararlanabileceğini belirtiyor.

Maaş tutarına göre promosyon ödemeleri ise şu şekildedir:

- 10.000 TL'ye kadar (10.000 TL hariç) 6.250 TL,
- 10.000 TL – 15.000 TL arası (15.000 TL hariç) 10.000 TL,
- 15.000 TL – 20.000 TL arası (20.000 TL hariç) 12.500 TL,
- 20.000 TL ve üzeri 15.000 TL nakit promosyon ödemesi yapılmaktadır.

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Bankaların promosyon yarışı kızıştı. Başvuran emekli 24 bin lira alacak 9

DENİZBANK

DenizBank, emekli maaşını 3 yıl boyunca bankadan almayı taahhüt eden emeklilere 12.000 TL'ye kadar nakit emekli promosyonu sunuyor.

Maaş tutarına göre sunulan standart emekli promosyonları ise şu şekildedir:

- 0 – 9.999 TL arası maaş alanlar için 5.000 TL
- 10.000 TL – 14.999 TL arası maaş alanlar için 8.000 TL
- 15.000 TL – 19.999 TL arası maaş alanlar için 10.000 TL
- 20.000 TL ve üzeri maaş alanlar için 12.000 TL

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Bankaların promosyon yarışı kızıştı. Başvuran emekli 24 bin lira alacak 10

FİBABANKA

Fibabanka, emekli maaşını 3 yıl boyunca bankadan almayı taahhüt eden emeklilere çeşitli promosyon ödemeleri sunuyor.

Emekli maaşına göre promosyon ödemeleri şu şekildedir:

- 10.000 TL'ye kadar olan emeklilere 5.000 TL
- 10.000 TL – 15.000 TL arası maaş alan emeklilere 8.000 TL
- 15.000 TL – 20.000 TL arası maaş alan emeklilere 10.000 TL
- 20.000 TL ve üzeri maaş alan emeklilere 12.000 TL

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Bankaların promosyon yarışı kızıştı. Başvuran emekli 24 bin lira alacak 11

İŞ BANKASI

İş Bankası, emekli maaşını bankadan alanlara 12.000 TL'ye kadar nakit promosyon fırsatı sunuyor. Kampanya, 28 Mart – 30 Haziran 2024 tarihleri arasında geçerli olacak.

Bankadan, 3 yıl boyunca emekli maaşlarını İş Bankası aracılığıyla almayı taahhüt eden ve promosyon için geçerli emekli maaşını İş Bankası hesabına aktaran emeklilere promosyon ödemesi yapılacak.

Emekli maaşına göre promosyon ödemeleri şu şekildedir:

- 10.000 TL'ye kadar maaş alanlar için 5.000 TL
- 10.000 TL – 15.000 TL arası maaş alanlar için 8.000 TL
- 15.000 TL – 20.000 TL arası maaş alanlar için 10.000 TL
- 20.000 TL ve üzeri maaş alanlar için 12.000 TL

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Bankaların promosyon yarışı kızıştı. Başvuran emekli 24 bin lira alacak 12

QNB FİNANSBANK

Toplamda 16.200 TL'ye kadar emeklilik ödülü sunuluyor. Bu ödül, 15.000 TL'ye varan nakit promosyon ve CardFinans Emekli kredi kartı ile yıllık 1.200 TL indirimden oluşuyor.

Maaş tutarına göre sunulan promosyonlar şu şekildedir:

- 0 – 9.999 TL arası maaş alanlar için 6.250 TL
- 10.000 – 14.999 TL arası maaş alanlar için 10.000 TL
- 15.000 – 19.999 TL arası maaş alanlar için 12.500 TL
- 20.000 TL ve üzeri maaş alanlar için 15.000 TL

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Bankaların promosyon yarışı kızıştı. Başvuran emekli 24 bin lira alacak 13

TÜRKİYE FİNANS

Türkiye Finans, emeklilere toplamda 14.500 TL'ye kadar nakit promosyon ve ödül fırsatları sunuyor. Ayrıca, bankaya davet ettiğiniz her emekli yakını için 250 TL'lik ödüller kazanabilir, toplamda 2.500 TL'ye kadar nakit ödül elde edebilirsiniz.

SSK, Emekli Sandığı ve Bağ-Kur emekli maaşlarını 36 ay boyunca Türkiye Finans'tan almayı taahhüt eden emekliler için sunulan promosyon ödemeleri şu şekildedir:

- 9.999 TL'ye kadar maaş alan emeklilere 5.000 TL
- 10.000 TL – 14.999 TL arası maaş alan emeklilere 8.000 TL
- 15.000 TL – 19.999 TL arası maaş alan emeklilere 10.000 TL
- 20.000 TL ve üzeri maaş alan emeklilere 12.000 TL

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Bankaların promosyon yarışı kızıştı. Başvuran emekli 24 bin lira alacak 14

VAKIFBANK 2024 TEMMUZ AYI EMEKLİ PROMOSYONLARI

Resmi siteden yapılan duyuruda şu bilgiler paylaşıldı:

Maaşını VakıfBank’a taşıyacak SGK emeklilerimize, 12.000 TL’ye varan promosyona ek olarak; VakıfBank Troy Emekli Kredi Kartı ve/veya Troy Emekli Bankomat Kartı ile yapacakları alışverişlerde toplamda aylık 1.000 TL’ye, 12 ayda 12.000 TL’ye varan nakit ödeme fırsatı.

• Kampanyadan 1 Temmuz-30 Eylül 2024 tarihleri arasında SGK Emekli maaşını VakıfBank’a taşıyan veya yeni emekli olmuş ilk maaş bankası VakıfBank olan SGK emeklilerimiz faydalanabilecektir.

• Mevcut maaş alan SGK emekli müşterilerimiz kampanyaya dahil olmayacaktır.

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Bankaların promosyon yarışı kızıştı. Başvuran emekli 24 bin lira alacak 15

• Mevcut 12.000 TL nakit promosyona ek olarak, VakıfBank Emekli Troy logolu Bankomat Kart ve/veya VakıfBank Emekli Troy logolu Kredi Kartı alan Yeni Emekli Maaş Müşterilerimize özel, 12 ay boyunca yapacakları alışverişlerden aylık kart bazında (Banka kartı ve Kredi Kartı ayrı ayrı olmak üzere) 500 TL, yıllık toplamda 6.000 TL; her iki kart kullanıldığında ise aylık en fazla toplam 1.000 TL, yıllık en fazla toplam 12.000 TL’ye varan nakit ödeme fırsatı sunulacaktır.

• Kampanya müşteri bazında geçerli olup, bir müşteri Emekli Troy Bankomat Kartı ile kampanyadan aylık en fazla 500 TL, yıllık en fazla 6.000 TL; benzer şekilde VakıfBank Emekli Troy Kredi Kartı ile aylık en fazla 500 TL, yıllık en fazla 6.000 TL; her iki kartı ile her ay alışveriş yapan bir müşteri aylık en fazla toplam 1.000 TL, yıllık en fazla toplam 12.000 TL nakit ödeme hakkı kazanabilir.

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Bankaların promosyon yarışı kızıştı. Başvuran emekli 24 bin lira alacak 16

• İlgili ayda Emekli Troy Bankomat Kart veya Emekli Troy Kredi Kartı ile kart bazında yapılan alışverişlerin toplamının 500 TL ve üstünde olması durumunda en fazla 500 TL; 500 TL’den düşük olması durumunda ise yapılan alışveriş toplamı kadar nakit ödeme yansıtılacaktır. 500 TL’den düşük olması durumunda, aradaki fark bir sonraki aya devredilmeyecektir.

• VakıfBank Emekli Troy Kredi Kartı ve Emekli Troy Bankomat Kart için kampanya katılımları, kampanya koşulları ve aylık harcama kontrolleri, kart bazında ayrı ayrı yapılacaktır.

• Kampanyaya katılımda, VakıfBank Mobil’de yer alan “Cepte Kazan” uygulaması üzerinden hem Bankomat Kart hem de Kredi Kartı için ayrı ayrı kampanya ”Hemen Katıl” tuşuna tıklanmalıdır.

• Kampanya, VakıfBank Emekli Maaş hesabına, ilk emekli maaşının ödendiği ay itibariyle başlayacak ve 12 ay boyunca geçerli olacaktır.

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Bankaların promosyon yarışı kızıştı. Başvuran emekli 24 bin lira alacak 17
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