Bankaların promosyon yarışı kızıştı. Başvuran emekli 24 bin lira alacak

ING

ING, emekli maaşını bankaya taşıyan müşterilerine 18.000 TL'ye kadar nakit emekli promosyonu sunuyor.

Banka, emekli maaşını ING'ye taşıyan emeklilere maaş tutarına göre koşulsuz olarak 15.000 TL'ye kadar nakit promosyon fırsatı sağlıyor. Ayrıca, Otomatik Fatura Talimatı veren müşterilere 3.000 TL'ye kadar ek nakit promosyon sunarak toplamda 18.000 TL'ye kadar promosyon kazanma imkanı sunuyor. ING, yeni emeklilerin ve EYT ile emekli olanların da bu promosyon fırsatından yararlanabileceğini belirtiyor.

Maaş tutarına göre promosyon ödemeleri ise şu şekildedir:

- 10.000 TL'ye kadar (10.000 TL hariç) 6.250 TL,

- 10.000 TL – 15.000 TL arası (15.000 TL hariç) 10.000 TL,

- 15.000 TL – 20.000 TL arası (20.000 TL hariç) 12.500 TL,

- 20.000 TL ve üzeri 15.000 TL nakit promosyon ödemesi yapılmaktadır.