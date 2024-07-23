Bankaların promosyon yarışı kızıştı. Başvuran emekli 24 bin lira alacak

• İlgili ayda Emekli Troy Bankomat Kart veya Emekli Troy Kredi Kartı ile kart bazında yapılan alışverişlerin toplamının 500 TL ve üstünde olması durumunda en fazla 500 TL; 500 TL’den düşük olması durumunda ise yapılan alışveriş toplamı kadar nakit ödeme yansıtılacaktır. 500 TL’den düşük olması durumunda, aradaki fark bir sonraki aya devredilmeyecektir.
• VakıfBank Emekli Troy Kredi Kartı ve Emekli Troy Bankomat Kart için kampanya katılımları, kampanya koşulları ve aylık harcama kontrolleri, kart bazında ayrı ayrı yapılacaktır.
• Kampanyaya katılımda, VakıfBank Mobil’de yer alan “Cepte Kazan” uygulaması üzerinden hem Bankomat Kart hem de Kredi Kartı için ayrı ayrı kampanya ”Hemen Katıl” tuşuna tıklanmalıdır.
• Kampanya, VakıfBank Emekli Maaş hesabına, ilk emekli maaşının ödendiği ay itibariyle başlayacak ve 12 ay boyunca geçerli olacaktır.