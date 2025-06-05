İsviçre’de işsizlik durgun seyrediyor

İsviçre Ekonomi Sekretaryası SECO tarafından yayımlanan verilere göre, işsizlik oranı Mayıs ayında mevsimsellikten arındırılmamış haliyle yüzde 2,8 olarak ölçüldü. Bu oran, nisan ayındaki seviyeyi korurken piyasa beklentilerini de karşıladı. Ülkedeki toplam işsiz sayısı ise 2 bin 200 kişi azalarak 127 bin 900’e geriledi. Bu rakam, son altı ayın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti.

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GENÇ İŞSİZLİĞİ ON AYIN EN DİP NOKTASINDA

15-24 yaş aralığındaki iş arayanları kapsayan genç işsizlik oranı da düşüş gösterdi. Nisan ayında yüzde 2,5 olan oran, Mayıs’ta yüzde 2,4’e indi. Genç işsiz sayısı 500 kişi azalarak 10 bin 600’e düştü. Bu seviye, son on ayın en düşük düzeyi olarak öne çıktı.

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AÇIK POZİSYONLARDA GERİLEME

İş gücü piyasasındaki olumlu veriler işsizliği azaltırken, işverenler tarafından bildirilen açık pozisyon sayısında düşüş yaşandı. Boş kadro sayısı 2 bin 700 azalarak 38 bin 100’e geriledi. Bu, son beş ayın en düşük seviyesi olarak kaydedildi. Bu durum, istihdam yaratma hızının yavaşladığını gösterdi.

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MEVSİM ETKİSİNE GÖRE İŞSİZLİK HAFİF YÜKSELDİ

Mevsimsellikten arındırılmış verilere göre ise farklı bir tablo ortaya çıktı. SECO’nun açıklamasına göre, bu hesaplamayla işsizlik oranı yüzde 2,9’a yükseldi. Nisan ayında bu oran yüzde 2,8 olarak belirlenmişti. Bu küçük artış, yılın ortasında iş gücü piyasasında dengelenme sürecinin devam ettiğini gösteriyor.

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İSVİÇRE EKONOMİSİNDE KARARLI GÖRÜNÜM

İsviçre ekonomisi genel olarak istikrarını korurken, iş gücü piyasasında da güçlü bir duruş sergiliyor. İşsizlik oranının düşük seyretmesi, özellikle gençler arasında olumlu bir tablo yaratıyor. Ancak açık pozisyon sayısındaki düşüş, önümüzdeki dönem için işgücü talebinin daha yakından izlenmesini gerektiriyor.