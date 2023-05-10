İsviçre'de ve Fransa'da kullanılan oylar İstanbul'a yola çıktı

Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için Fransa ve İsviçre'de kullanılan oyların bulunduğu pusulalar hava yoluyla Türkiye'ye gönderildi.

Türkiye'nin Lyon Başkonsolosu Müslüm Aygün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Fransa'nın 9 kentinde ve İsviçre'nin 2 kentinde kullanılan oyların bulunduğu pusulaların, otobüs ve araçlarla Fransa'nın Lyon Saint-Exupery Havalimanı'na getirildiğini belirtti.

Başkonsolos Aygün, oy pusulalarının Türk Hava Yollarına (THY) ait uçakla Türkiye'ye gönderildiğini aktardı.

KONSOLOSLAR OYLARIN GÖNDERİMİNDE YER ALDI

Aygün, pusulaların uçağa yüklenmesi sırasında 4 parti ve Yüksek Seçim Kurulu (YSK) temsilcilerinin yanı sıra diplomatik kuryenin bulunduğunu kaydetti.

Türkiye'nin Bern Büyükelçisi Emine Ece Özbayoğlu Acarsoy ve Türkiye'nin Cenevre Başkonsolosu İpek Zeytinoğlu Özkan oy pusulalarını Lyon'da uçağa teslim etmeye gelenler arasında yer aldı.

İSVİÇRE VE FRANSA'DA OY KULLANIMI NASIL GERÇEKLEŞTİ

Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi kapsamında Türk seçmenler İsviçre'de Bern ve Cenevre'deki seçim merkezlerinde 29 Nisan-7 Mayıs tarihlerinde kurulan sandıklarda oy kullandı.

Fransa'da oy verme işlemleri Paris, Strazburg, Nant, Lyon, Bordo ve Marsilya kentlerinde 27 Nisan-9 Mayıs tarihlerinde, Mulhouse, İngre, Clermont-Ferrand kentlerinde ise 29 Nisan-1 Mayıs arasında gerçekleşti.