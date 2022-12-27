﻿İsviçre'den Sırbistan ve Kosova'ya sağduyu çağrısı

İsviçre Dışişleri Bakanlığından, Sırbistan ile Kosova arasında yükselen tansiyona ilişkin yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:

"İlgili tarafları (Sırbistan ve Kosova), bir kez daha durumu alevlendirecek söylem ve eylemlerden kaçınmaya çağırıyoruz. NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü (KFOR) ve AB'nin Kosova'daki Hukukun Üstünlüğü Misyonu (EULEX), Kosova'nın kuzeyindeki yerel toplulukların düzenini ve güvenliğini sağlamanın teminatıdır."

Kosova-Sırbistan gerginliği

Eski Sırp polis memuru Dejan Pantic'in gözaltına alınmasının ardından Kosova ile Sırbistan arasındaki tansiyon yükselmişti.

Pantic'in gözaltına alınmasına tepki gösteren Kosovalı Sırplar, 10 Aralık'tan bu yana Jarinje ve Bernjak sınır geçişlerine kurdukları barikatlarda nöbet tutuyor.

AB, NATO ve ABD, Kosova'nın kuzeyindeki gerginliğin azaltılması ve barikatların kaldırılması çağrısı yapmış; Sırbistan, KFOR'a Sırp ordusu ve polisinin Kosova'nın kuzeyinde konuşlandırılması için talepte bulunmuştu.

Sırbistan, 2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı kendi toprağı olarak görüyor.

Belirli aralıklarla karşı karşıya gelen Sırbistan ve Kosova, AB arabuluculuğunda 2011'de başlatılan Belgrad-Priştine Diyalog Süreci kapsamında ilişkilerin normalleşmesi ve nihayetinde iki ülkenin birbirini tanıması için ortak bir yol bulmaya çalışıyor.​​​