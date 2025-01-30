İsviçre’nin dış ticaret fazlasında düşüş

İsviçre’nin dış ticaret fazlası, Kasım ayında revize edilen 4,6 milyar İsviçre frangından (CHF) Aralık 2024’te 4,3 milyar CHF seviyesine geriledi. Bu daralma, son üç dönemin en düşük dış ticaret fazlası olarak kaydedildi.

Aralık ayında ithalat, bir önceki aya göre yüzde 12,8 artarak 20 milyar CHF’ye ulaştı. Kimyasal ve farmasötik ürünler ithalatı yüzde 36,8 yükselirken, mücevher ithalatı yüzde 8,4 ve enerji ürünleri ithalatı yüzde 4,4 arttı. Ülkelere göre değerlendirildiğinde, Japonya’dan ithalat yüzde 103,7, Suudi Arabistan’dan yüzde 68 ve İrlanda’dan yüzde 45,1 oranında yükseldi.

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Öte yandan, ihracat artışı ithalat kadar güçlü olmadı ve yüzde 8,9 artışla 24,3 milyar CHF seviyesine çıktı. Kimyasal ve farmasötik ürünler ihracatı yüzde 15,8, kağıt ve grafik malzemeleri ihracatı ise yüzde 7,8 oranında artış gösterdi. Ülkeler bazında en büyük ihracat artışı, Brezilya’da yüzde 32,5, Güney Kore’de yüzde 29 ve Çekya’da yüzde 21,1 olarak gerçekleşti.

2024 yılı genelinde İsviçre’nin dış ticaret fazlası, 2023 yılındaki 48,3 milyar CHF’den 60,6 milyar CHF’ye yükseldi. Bu dönemde ihracat yüzde 3,2, ithalat ise yüzde 2,5 oranında büyüdü. İsviçre Federal Gümrük İdaresi tarafından açıklanan verilere göre, ülkenin dış ticaret dengesi 2024 boyunca genel olarak olumlu seyretti.