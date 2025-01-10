İsviçre'de işsizlik artıyor

İsviçre'de işsizlik oranı Aralık 2024'te %2,8 olarak açıklandı. Bu oran, piyasa tahminlerini ve Kasım ayındaki %2,6 seviyesini aştı. Son veriler, İsviçre'nin işgücü piyasasında zorlukların arttığını gösteriyor. Aralık ayı itibarıyla işsiz sayısı, bir önceki aya kıyasla 9.200 kişi artarak 130.300'e ulaştı. Bu rakam, Temmuz 2021'den bu yana görülen en yüksek işsizlik seviyesi olarak kaydedildi.

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GENÇ İŞSİZLİĞİNDE ARTIŞ

Genç işsizlik oranı da artış gösterdi. 15-24 yaş grubundaki işsiz oranı Kasım ayındaki %2,6'dan %2,7'ye yükseldi. Bu yaş grubundaki işsizlerin sayısı 300 kişi artarak 12.200'e ulaştı. Gençlerin iş bulma zorluğu, genel işsizlik trendinin önemli bir parçasını oluşturuyor.

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AÇIK POZİSYON SAYISI AZALDI

İş piyasasında sadece işsizlik oranları değil, açık pozisyon sayısındaki düşüş de dikkat çekiyor. Aralık 2024'te İsviçre genelinde bildirilen açık pozisyon sayısı 2.500 azalarak 30.400'e geriledi. Bu durum, işverenlerin daha az eleman aradığına işaret ediyor.

MEVSİMSELLİKTEN ARINDIRILMIŞ ORAN SABİT

Mevsimsellikten arındırılmış işsizlik oranı ise %2,6 seviyesinde sabit kaldı. Ancak bu oran dahi işgücü piyasasının kısıtlı bir büyüme gösterdiğini ortaya koyuyor. İsviçre Ekonomik İşler Devlet Sekreterliği (SECO) tarafından yayımlanan bu veriler, ülkede ekonomik dalgalanmalara yönelik bir uyarı niteliği taşıyor.

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BEKLENTİLER

İsviçre'deki bu işsizlik artışı, küresel ekonomik durgunluk ve piyasalardaki belirsizliklerle ilişkilendiriliyor. Uzmanlar, işgücü piyasasında dengelenmenin zaman alacağını öngörüyor. İş arayanların sayısının yüksek seyretmesi, İsviçre'nin güçlü ekonomik yapısına rağmen, gelecekte daha fazla politika değişikliğini gündeme getirebilir.