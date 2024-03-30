İtalya Başbakanı Giorgia Meloni’nin politikaları ters tepti. Ulusal İstatistik Kurumu açıkladı

Kaynak: Financial Times
İtalya Başbakanı Giorgia Meloni’nin politikaları ters tepti. Ulusal İstatistik Kurumu açıkladı
İtalya Başbakanının nüfus artırmaya yönelik politikalarına rağmen ülkede doğumların yüzde 3,6 düştüğü belirtildi.

İtalya'da doğumlar geçen yıl yüzde 3,6 düşerek tüm zamanların en düşük seviyesine geriledi; bu durum, İtalyan nüfusunun hızla yaşlanmasını tersine çevirmeye çalışan Başbakan Giorgia Meloni'nin karşı karşıya olduğu zorlu mücadeleyi vurguluyor.

İtalya'da 2023'te sadece 379.000 bebek doğdu; bu rakam, bir önceki yılın rekor düşük seviyesi olan 393.000'e kıyasla daha düşüktü; ulusal istatistik kurumu Istat, bunun İtalya'nın 1861'deki birleşmesinden bu yana en az doğum olduğunu kaydetmişti.

Istat, birçok İtalyan kadının çok az çocuk sahibi olmayı ya da hiç çocuk sahibi olmayı tercih etmemesi nedeniyle, İtalya'nın "demografik kışında" verilerin, doğurganlık oranlarının yenilenme seviyesi olan 2,1'in çok altına düştüğü dönemde herhangi bir çözülme belirtisi göstermediğini söyledi.

Cuma günü açıklanan verilerde Istat, İtalya'nın toplam doğurganlık oranının (kadın başına düşen ortalama çocuk sayısı) 2023'te 1,2'ye düştüğünü, bu rakamın bir önceki yıl 1,24 olduğunu ve 1995'te kaydedilen tüm zamanların en düşük seviyesi olan 1,19'a yakın olduğunu belirtti.

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