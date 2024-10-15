İtalya Başbakanı Meloni Lübnan’a gideceğini açıkladı

Kaynak: İHA
İtalya Başbakanı Meloni Lübnan’a gideceğini açıkladı

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Avrupa Konseyi öncesinde hitap ettiği Senato'da Lübnan'ı ziyaret edeceğini açıkladı.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, 17-18 Ekim'de yapılacak Avrupa Konseyi öncesinde hitap ettiği Senato'da Orta Doğu'daki duruma değindi. Başbakan Meloni, "Lübnan'daki devam eden tırmanıştan endişe duyuyorum" dedi.

İsrail ordusunun Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü'ne (UNIFIL) yönelik saldırılarına yönelik, "Herhangi bir can kaybı veya önemli bir hasar kaydedilmemiş olsa da bunlar kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

Meloni, "Askerlerimizin güvenliğinin hem UNIFIL hem de uluslararası toplumun geri kalanıyla birlikte yıllardır İsrail ile Lübnan arasındaki sınırın istikrarına katkıda bulunan ikili misyon içinde garanti altına alınmasını talep ediyoruz" şeklinde konuştu.

Meloni, "İsrail güçlerinin tutumu tamamen haksızdır ve BM'nin 1701 sayılı kararının açık bir ihlalidir. UNIFIL ve Lübnan Silahlı Kuvvetleri'ni güçlendirerek kararın tam olarak uygulanması üzerinde çalışmalıyız. Dışişleri Bakanı (Antonio) Tajani önümüzdeki hafta İsrail ve Filistin'e gitmeye hazırlanırken, benim de Lübnan'a gitmem zaten planlandı" dedi. Meloni ziyaret tarihine ilişkin detay vermedi.

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