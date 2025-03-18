İtalya Borsası'nda yükseliş trendi hız kesmiyor

Taner Yener
İtalya Borsası'nda yükseliş trendi hız kesmiyor

İtalya borsası yükselişini sürdürüyor, bankacılık ve savunma hisseleri değer kazanırken Euro Bölgesi’ndeki bütçe harcamaları piyasaları destekliyor.

İtalya'nın önde gelen borsa endeksi FTSE MIB, Salı günü yüzde 1,3 artışla 39.534 puandan kapandı. Euro Bölgesi'nde artan bütçe harcamaları ve Rusya ile Ukrayna arasında olası bir ateşkes umudu, finans sektöründeki hisseleri yukarı taşıdı. Almanya'nın borç freni kısıtlamalarını gevşeterek savunma ve altyapı için 500 milyar eurodan fazla kaynak ayırması, İtalyan bankalarına olumlu yansıdı.

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BANKACILIK SEKTÖRÜ GÜÇLÜ DESTEK ALDI

Almanya’nın artırdığı harcama planı, Euro Bölgesi büyümesine dair iyimserliği güçlendirdi. Bu durum, Almanya’nın 10 yıllık tahvil faizi ile İtalya’nın 10 yıllık tahvil faizi arasındaki farkı son üç yılın en düşük seviyesine çekerek, İtalyan bankalarının bilançolarını destekledi. Bu gelişmelerin etkisiyle Intesa Sanpaolo, UniCredit, Generali, Unipol ve Mediobanca hisseleri yüzde 2 ila 3 arasında değer kazandı.

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SANAYİ VE SAVUNMA HİSSELERİ DEĞER KAZANDI

Bankacılık sektörünün yanı sıra, sanayi ve savunma şirketleri de yükseliş kaydetti. Özellikle Leonardo ve Prysmian hisseleri yüzde 2,5'in üzerinde artış göstererek yatırımcıların ilgisini çekti. Küresel piyasalardaki iyimser hava ve Avrupa'nın savunma harcamalarına yönelik yeni politikaları, bu sektördeki şirketlerin gelecekteki performansına ilişkin pozitif beklentileri artırdı.

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