İtalya, Gazze Şeridi’ne hastane gemisi gönderecek

İtalya, Gazze Şeridi açıklarında yaralıların tedavisine destek olmak için hastane gemisi gönderecek.

KAYNAK: İHA
İtalya, Gazze Şeridi’ne hastane gemisi gönderecek

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları devam ederken, İtalya Gazze Şeridi açıklarında yaralıların tedavisine destek olmak için hastane gemisi göndereceğini duyurdu. İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto yaptığı açıklamada, 30’u acil tıbbi durumlar için eğitilmiş olmak üzere toplam 170 personelden oluşan hastane gemisinin İtalya'nın Civitavecchia Limanı’ndan Gazze Şeridi’ne hareket edeceğini ifade etti.

Bölgeye gönderilmiş olan İtalyan Donanması’na bağlı iki geminin de gemisinin muhtemelen orada kalacağını aktaran Crosetto, "Onları bölgede tutup tutmamayı değerlendireceğiz, ancak herhangi bir pişmanlık duymamak için üç gemiyi orada tutmayı tercih ederim" dedi.

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