İtalya hükümetinden 'pes' dedirten mülteci kararı. "Devlet eliyle kaçakçılık"

Avrupa bir önceki yıla göre yüzde 13 artışla rekor Göçmen geçişi ile karşı karşıya ve bu durumdan en çok etkilenen ülkelerden biri de İtalya. Bu yıl içinde 123,800'den fazla düzensiz göçmenin geldiği ülke son olarak 2016 yılında bu kadar yüksek rakamları görmüştü.

CUMA GÜNÜ UYGULAMAYA GİRDİ

Göç akını karşısında daha sert bir tutum sergileyeceğine söz veren İtalya Başbakanı Giorgia Meloni yaptığı her açıklamada İtalya Avrupa'nın mülteci kampına dönüşmeyeceğini vurguluyor.

Hükümetin göçmenler konusunda aldığı ve Resmi gazetede yayınlanarak Cuma günü uygulamaya giren bir karar bugün eleştiri oklarının hedefindeydi.

ÖDEMENİN ADI 'MALİ GARANTİ'

İtalya İçişleri Bakanlığı kararnamesine göre İtalya’dan sığınma talep eden göçmenler, 4938 euro ödeme yapmaları halinde başvuru sonuçlarını özgür kalarak bekleyebilecek.

‘Mali garanti’ diye adlandırılan bu ödeme, İtalya’nın ‘güvenli’ olarak kategorize ettiği ülkelerden gelenlerden talep edilecek. Bu ülkelerden gelenlerin iltica başvurularının kabul edilmeme ihtimali daha yüksek.

Ödemeyi yapanların başvuruları maksimum 28 günlük hızlı süreçle değerlendirilecek bu süreyi gözaltına benzer koşulların olduğu sınır merkezlerinde geçirmeleri gerekmeyecek.

"5 BİN EURO VERİRSEN TOPLAMA KAMPINA DÜŞMEZSİN"

Tartışma çıkaran uygulama, İtalya hükümetinin göçmenlere 'İnsan taciri gibi davrandığı gerekçesiyle tepkilere yol açtı.

İnsan hakları istenen paranın mültecilerin ödeyemeyeceğin kadar yüksek olduğuna dikkat çekerken ana muhalefet partisi milletvekili Matteo Orfini, "Hükümet göçmenlere Libya usulü bir mekanizma sunuyor: 5 bin Euro ödersen toplama kampına düşmezsin’’ dedi ve bu uygulamanın anayasaya aykırı olduğunu belirtti.

Daha Fazla Avrupa lideri Riccardo Magi ise bunun bir 'rüşvet' olduğunu ileri sürerek 'Sığınmacılardan gözaltına alınmamak için 5 bin Euro ücret talep eden hükümet düzenlemesi, devlet eliyle kaçakçılıktır' dedi.

İTALYAN BASINI 'ÖZGÜRLÜĞÜN BEDELİ' BAŞLIĞI İLE DUYURDU

İtalyan basını da hükümetin aldığı karar tepki gösterirken Il Manifesto gazetesi kararı 'Özgürlüğün bedeli' başlığı ile okuyucularına duyurdu. Il Domani gazetesi ise ‘’Hükümet insan tacirleri gibi’’ başlığını attı.

"UMDUĞUMUZ GİBİ SONUÇ VERMEDİ"

Başbakanı Meloni TG1'e yaptığı açıklamada düzensiz göç konusunda yaptıkları çalışmaların umdukları gibi sonuç vermediğini ancak daha iyisini yapmayı planladıklarını vurgulayarak "Bu kesinlikle çok karmaşık bir sorun, ama eminim ki bu sorunun temeline ineceğiz" dedi.