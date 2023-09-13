İtalya'nın Lampedusa Adası'na dün 5 binden fazla düzensiz göçmen geldi

Afrika'dan Avrupa'ya geçişte Orta Akdeniz'deki düzensiz göç rotası üzerinde yer alan İtalya'nın Kuzey Afrika'ya en yakın kara parçası Lampedusa Adası, düzensiz göçmen akınına uğramaya devam ediyor.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Ada'ya varan göçmenlerin sayısı dün 5 bin 112'yi buldu.

Gece yarısından sonra da gelişlerin sürdüğü ve yaklaşık bin kişinin daha Lampedusa'ya geldiği belirtildi.

Ada'da halihazırda 6 bin 792 düzensiz göçmen bulunduğu, göçmen gelişlerinin de devam ettiği bildirildi. Ada'daki göçmen yoğunluğunu idare edebilmek için yerel yetkililerin, göçmenleri Ada'dan ana karaya tahliye etmeye çalıştığı belirtildi.

Lampedusa Belediye Başkanı Filippo Mannino, dün akşam yaptığı açıklamada, Ada'nın 24 saattir bir çıkarma dalgasına maruz kaldığını ve bu "şok dalgası"na dayanamayacağını ifade etti.

Bu arada göçmen gelişleri sırasında, Gineli olduğu belirtilen henüz reşit olmayan bir annenin 5 aylık bebeğinin Ada yakınlarında denize düşerek can verdiği basına yansıdı.

İtalya İçişleri Bakanlığının son varışlar dahil edilmeden önce paylaştığı verilere göre, 1 Ocak-11 Eylül döneminde İtalya'ya denizi aşarak gelen düzensiz göçmen sayısı 116 bin 28 oldu. Geçen yıl aynı dönemde ise bu sayı 63 bin 498 idi.

Diğer yandan, İtalyan basınında çıkan haberlerde, son günlerde artış gösteren düzensiz göçmen gelişlerinin ardından, Fransa'nın İtalya ile sınırında yasa dışı göçle mücadeleye yönelik kontrollerini artırdığı bildirildi.

Almanya'nın da İtalya'dan "gönüllü dayanışma mekanizması" çerçevesinde aldığı düzensiz göçmenlerin kabulünü ikinci bir emre kadar askıya aldığı basına yansıdı.

Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Roberta Metsola da Strazburg'da düzenlediği basın toplantısı sırasında, Fransa ve Almanya'nın İtalya'dan girişleri durduğuna dair bir soruya "Çözümler ulusal düzeyde olamaz, Avrupa düzeyinde olabilir. Göç Paktını sonuçlandırmaktan başka seçeneğin olmadığını düşünüyorum. AB ülkelerinin vatandaşları bizden buna çözüm bulmamızı istediler." yanıtını verdi.

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani de Metsola’nın açıklamasının ardından "X" platformundaki paylaşımında, "Göç, Avrupa'nın bir sorunudur. Sorunun, tüm AB ülkelerinin katılımıyla çözülmesi ve AB kurumlarının da çözümün bir parçası olması gerekiyor. Menşe ve transit ülkelerle yapılan anlaşmaların uygulama süreleri hızlandırılmalıdır. AP Başkanı'nın açıklaması iyi." ifadelerini kullandı.