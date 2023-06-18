İtalya Uluslar Ligi'nde üçüncü oldu

UEFA Uluslar Ligi üçüncülük maçında Hollanda ile İtalya karşı karşıya geldi.

İtalya Uluslar Ligi'nde üçüncü oldu

Hollanda ve İtalya, Uluslar Ligi'nde üçüncülük mücadelesinde karşılaştı.

Maçı 3-2 kazanan İtalya, turnuvayı üçüncü bitirdi. Hollanda ise Uluslar Ligi'ni dördüncü sırada tamamladı.

İtalya'nın gollerini 6'da Dimarco, 20'de Frattesi ve 72'de Chiesa atarken, Hollanda'nın golleri ise 68'de Bergwijn ve 89'da Wijnaldum'dan geldi.

Böylece İtalya Uluslar Ligi'ni üçüncü bitirmiş oldu.

FİNAL 21.45'TE
Uluslar Ligi'nde final, bu akşam Hırvatistan ve İspanya arasında oynanacak.

Stadion Feijenoord'da oynanacak mücadele saat 21.45'te başlayacak.

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