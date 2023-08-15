İtalya'da bir kasabada 50 yıl sonra ilk defa cinayet işlendi. Katil bir Türk çıktı

İtalya’nın Güney Tirol ilinde bulunan Silandro kasabasında 21 yaşındaki Celine Frei Matzohl, eski erkek arkadaşı Ömer Çim tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

İtalya'da bir kasabada 50 yıl sonra ilk defa cinayet işlendi. Katil bir Türk çıktı

Çim, cinayetten sonra yurtdışına kaçmaya çalışırken film gibi bir operasyonla yakalandı. Olay, 50 yıldır cinayet işlenmeyen kasabada büyük şok yarattı.

Olay Nasıl Gelişti?

Olay, geçen ay meydana geldi. İddiaya göre, Ömer Çim, bir arkadaşı aracılığıyla tanıştığı Celine Frei Matzohl’u evine davet etti. Evde birlikte içki içip sohbet eden ikili arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Çim, Matzohl’u evin salon penceresinden dışarı itmedi. Matzohl, 4 katlı binanın 4. katından düşerek olay yerinde hayatını kaybetti.

Çim ise cinayetten sonra kaçmaya çalıştı.

Şüpheli Nasıl Yakalandı?

Pazar sabahı evine gelmeyen Matzohl’un annesi polise kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine güvenlik güçleri Çim’in dairesinde arama yapmak için savcılıktan izin aldı.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, tüm uyarılara rağmen kapının açılmaması üzerine kapı kırılarak içeri girildi. Ekipler burada Matzohl’un defalarca kez bıçaklanmış cansız bedeni ile karşılaştı.

Cinayetin baş şüphelisi olan Çim ise Avusturya’ya kaçmaya çalışırken yakalandı. Ansa’da yer alan habere göre, bir jandarma memuru Çim’in kaçmasını engellemek için Ford Fiesta model aracının tekerleklerine ateş etti.

Çim’in ülkeden kaçamadan Resia Geçidi’nde tutuklandığı açıklandı.

Olayın Yankıları

Olay, 6 bin nüfuslu Silandro kasabasında büyük yankı uyandırdı. Kasabada 50 yıl sonra ilk defa cinayet işlendiği belirtildi.

ANSA’ya konuşan Silandro Belediye Başkanı Dieter Pinggera, “Şok içindeyiz, olanlara hâlâ inanamıyoruz” dedi.

Pinggera, “Sanırım topluluğumuzda ilk kez böyle bir şey oluyor. Şahsen, hayatım boyunca bir cinayet işlendiğine dair hiçbir hatıram yok” diye ekledi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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