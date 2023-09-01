Kalp masajı yapılan yaralıyı ambulansın içinde katlettiler

Elazığ’da iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Gözü dönmüş saldırganlar ambulans içerisinde kalp masajı yapılan yaralıyı, sağlık görevlisinin gözü önünde tekrar vurarak öldürdü.

KAYNAK: İHA
Kalp masajı yapılan yaralıyı ambulansın içinde katlettiler

Olay, merkez Doğukent Mahallesi Onbaşı Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı iki grup arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya döndü. Silahların peş peşe ateşlendiği kavgada 3 kişi mermilerin hedefi oldu.

elaziggorsel.jpgHaber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Çatışmanın arasında kalan ve 1 kişinin öldüğünü belirleyen sağlık ekipleri, yerdeki diğer yaralıyı alarak ambulansa koydu.

aw021137-02.jpgKALP MASAJI YAPILAN YARALIYI AMBULANSTA KATLETTİLER

Yaralıya kalp masajı yapılmaya başlandığı sırada gözü dönmüş saldırganlardan biri, ambulansın içerisindeki yaralıya sağlık görevlilerinin gözü önünde ateş etti. Şahıs ambulans içerisinde hayatını kaybetti. Diğer bir yaralı ise ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

aw021137-03.jpgToplamda 2 kişinin öldüğü ve 1 kişini kişinin yaralandığı olayla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

aw021137-04.jpgOlay yerinde yapılan incelemenin ardından hayatını kaybeden kişilerin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

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