İtalya'da bir kişi raf çökmesi sonucu peynir tekerlerinin altında kalarak öldü

İtalya’nın Bergamo şehrinde bir peynir fabrikasında meydana gelen raf çökmesi sonucu bir kişi peynir tekerlerinin altında kalarak yaşamını yitirdi.

KAYNAK: AA
İtalya'da bir kişi raf çökmesi sonucu peynir tekerlerinin altında kalarak öldü

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; fabrikanın sahibi olduğu belirtilen Giacomo Chiapparini, bir makine parçasını kontrol etmek için fabrikaya gittiği sırada kaza kurbanı oldu.

Binlerce teker peynir rafı çöktü

Newsweek’in İtalyan Il Messaggero gazetesine dayandırdığı haberine göre, Bergamo şehrindeki bir peynir fabrikasında binlerce teker peynirin bulunduğu raf çöktü. Yetkililer, 70’li yaşlarda olduğu bildirilen Giacomo Chiapparini’nin, çöken raftan düşen peynir tekerlerinin altında kalarak öldüğünü kaydetti.

İtfaiyeciler gece boyu arama yaptı

İtalyan Corriere Della Sera gazetesinin haberine göre, Chiapparini bir makine parçasını kontrol etmek için sahibi olduğu fabrikaya gitti. Peynir tekerlerinin bulunduğu raflardan bazılarının çökmesi üzerine, fabrikanın dışındaki çalışanlar itfaiyeyi aradı. İtfaiyeciler, gece boyu süren aramanın ardından Chiapparini’nin cesedini, kontrol ettiği düşünülen makineden 12 metre uzakta buldu.

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