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İtalya-Fransa sınırında çığ düştü. 3 İtalyan öldü

İtalya’nın Fransa sınırında bulunan bir dağda çığ düşmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti. Cesetler İtalyan kurtarma ekibi tarafından bulundu.

Haber Giriş: 14 Nisan 2023 Cuma - 12:44
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İtalya'da çığ düştü 3 ölü

İtalya-Fransa sınırında çığ düştü. 3 İtalyan öldü
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İtalyan kurtarma ekipleri, 13 Nisan Perşembe günü çığ düşmesi sonucu kaybolan üç kişinin cesetlerinin bugün günü bulunduğunu duyurdu.

Yetkililer, İtalya'nın Fransa ile kuzeybatı sınırında çığa yakalanan Alp rehberliği eğitimi alan üç öğrencinin cesetlerini bulduğunu söyledi.

Ulusal Alp Kurtarma Birlikleri, Valle d'Aosta'nın Gran Paradiso bölgesi yakınlarındaki Val di Rhemes'te meydana gelen çığ sonrasında kötü hava koşulları nedeniyle Perşembe günü aramayı askıya almıştı.

Kurtarma ekiplerinin Cuma günü operasyona yeniden başladığı ve resmi kimlik tespiti için Aosta'ya getirilen cesetlerin yerini tespit ettiği bildirildi.

Kolordu, İtalyan Alp rehberleri ulusal konseyinin üç öğrencisinin çığ düştüğünde eğitim koşusunda olduklarını söyledi. Öğretmen rehberleri de çığa yakalandı ancak hayatta kaldı. Ekiplere düşen çığı kendisinin haber verdiği belirtildi.

 

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