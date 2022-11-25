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İtalya'da Fenerbahçe Beko zaferi

Basketbolda THY Euroleague’in 10. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko, deplasmanda İtalya’nın EA7 Emporio Armani Milan takımını 82-72 yendi.

Haber Giriş: 25 Kasım 2022 Cuma - 06:27
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İtalya'da Fenerbahçe Beko zaferi

İtalya'da Fenerbahçe Beko zaferi
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Sezona Avrupa'da iyi bir başlangıç yapan sarı-lacivertliler, geride kalan 10 maçta sadece 1 mağlubiyet yaşadı.

Dimitris Itoudis'in ekibi, aldığı 9 galibiyetle liderlik koltuğunda oturuyor.

Salon: Mediolanum Forum

Hakemler: Robert Lottermoser (Almanya), Gytis Vilius (Litvanya), Uros Nikolic (Sırbistan)

EA7 Emporio Armani Milan: Cabarrot 15, Pangos 3, Melli 7, Hall 16, Voigtmann 4, Thomas 2, Mitrou-Long 18, Ricci, Alviti 3, Hines 4

Fenerbahçe Beko: Calathes 9, Wilbekin 8, Hayes-Davis 22, Booker 8, Motley 9, Metecan Birsen 3, Şehmus Hazer 4, Edwards 1, Melih Mahmutoğlu, Jekiri 7, Guduric 11,

1. Periyot: 21-15

Devre: 37-32

3. Periyot: 48-58

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