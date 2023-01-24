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İtalya'da psikiyatri hastalarına kötü muamele gerekçesiyle 15 kişi tutuklandı

İtalya'da bir psikiyatri kliniğindeki hastalara kötü muamelede bulundukları gerekçesiyle 15 klinik çalışanının tutuklandığı bildirildi.

Haber Giriş: 24 Ocak 2023 Salı - 16:12
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İtalya'da psikiyatri hastalarına kötü muamele gerekçesiyle 15 kişi tutuklandı

İtalya'da psikiyatri hastalarına kötü muamele gerekçesiyle 15 kişi tutuklandı
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İtalyan haber ajansı ANSA'nın haberine göre, ülkenin doğusundaki Foggia kentinde İtalyan Jandarmasının (Carabinieri) ilgili birimleri tarafından bir psikiyatri kliniğine operasyon düzenlendi.

Foggia Cumhuriyet Savcılığı'nın geçen yaz aylarında başlattığı soruşturmada, söz konusu klinikte yaşları 40 ile 60 arasında değişen fiziksel ve zihinsel yetersizlikleri bulunan 25 hastanın cinsel istismar, şiddet, alıkoymaya ve kötü muameleye maruz kaldığı iddia edildi.

Bazı klinik çalışanlarının, çarşaflarla yataklara bağladığı hastaların yüzlerine tokat ve yumruklar attığı, saçlarından çekerek sürüklediği ve bir çalışanın da cinsel tacizde bulunduğu iddiaları basına yansıdı.

Haberde, soruşturma kapsamında sorgulanan 30 kişiden 7'sinin cezaevine gönderildiği, 8'inin ev hapsine alındığı, diğer 15 kişiye ise kliniğe yaklaşma yasağı getirildiği kaydedildi. Ayrıca bu kişilerin evinde ve sağlık kuruluşunun bürolarında aramalar yapıldığı belirtildi.

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