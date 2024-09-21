İtalya’da sel! Olağanüstü hal ilan edildi

Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümeti, Orta Avrupa’da can ve mal kayıplarına yol açan ‘Boris’ fırtınasının etkisiyle sel felaketlerinin yaşandığı Emilia-Romagna Bölgesi’nin yaralarını sarmak için ilk adımı attı.

Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bu sabah toplanan bakanlar kurulu, hafta içinde yoğun yağışlar sonucu su baskınlarına maruz kalan Emilia-Romagna ve Marche bölgelerinde OHAL ilan etti ve 20 milyon avroluk kaynak tahsis etti.

Sivil Savunma ve Denizcilik Politikaları Bakanı Nello Musumeci, OHAL kararının selden en çok etkilenen Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forli, Cesena ve Rimini kentleri ile Marche Bölgesi’ni kapsadığını belirtti. Musumeci, “12 ay sürecek olağanüstü halin yanı sıra kabine, halka yönelik ilk acil müdahaleler, kurtarmalar ve yardımlar ile hizmetlerin ve altyapının işlevselliğinin yeniden sağlanması için 20 milyon avro tahsis etti” dedi.

Basında çıkan haberlerde, seller nedeniyle her iki bölgede evlerinden tahliye edilenlerin sayısının 2 bin 500’ü bulduğu belirtildi. İtalya Ziraatçılar Derneği (Coldiretti), Emilia-Romagna Bölgesi’ndeki tarım arazilerinin selden etkilendiğini ve durumun ‘dramatik’ olduğunu bildirdi.

Ravenna yakınlarındaki Bagnacavallo’da iki kişinin kaybolduğuna dair haberler ise Ravenna Valisi Castrese De Rosa tarafından yalanlandı. Vali, şu ana kadar herhangi bir kayıp olmadığını açıkladı.

Emilia-Romagna Bölgesi’nde Mayıs 2023’te yaşanan sel felaketlerinde en az 15 kişi hayatını kaybetmişti.